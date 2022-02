Boris: Azon kell dolgoznunk, hogy kikeveredjünk a vereségszériából

Tizenhárom perc elteltével már kétgólos előnyben volt Pakson a Fehérvár, végül azonban ezúttal is kicsúsztak a kezéből a pontok, zsinórban ötödik alkalommal is kikapott. A vendégcsapat élére a közelmúltban kinevezett Michael Boris csalódottan értékelte a látottakat:

– Egy 3-2-es vereség után nehéz értékelni, pláne így, hogy az utolsó percben vesztettük el a meccset. Jól kezdtünk, támadtunk, a védelem mögé kerültünk, és a Paks ellen ilyen játékra van szükség. Az első góljukat a tizenhatos sarkáról lőtték, agresszívabb játékkal blokkolhattunk volna a lövést, ahogy a második gólt is kivédekezhettük volna. A 2-0 után a döntetlen is csalódás lett volna, az utolsó perces paksi győzelem pedig csak fokozza ezt a csalódottságot. Most azon kell dolgoznunk, hogy kikeveredjünk ebből a vereségszériából, ehhez a játék már megvan, még az eredmény hiányzik. 2-1-nél Kodronak és Nikonak is volt nagy helyzete, majd 2-2-nél is eldönthettük volna a mérkőzést, ezeket a helyzeteket kell értékesítenünk a jövőben. A Vidinél mindig az a cél, hogy trófeákat nyerjünk, ebben a szezonban erre már csak a kupában van lehetőségünk, így nagyon fontos, hogy csütörtökön sikerrel vegyük a Győr elleni meccset – fogalmazott a német vezetőedző a találkozó után.

A fehérváriak első gólját szerző Peter Zulj a helyzetkihasználásra és a szerencsére panaszkodott.

– A gólomnál Aleftől kaptam egy kiváló labdát, egész héten ezeket a védelem mögé belőtt labdákat gyakoroltuk, de egy ilyen mérkőzés után nem az én gólom a legfontosabb téma, hanem hogy a csapatnak vissza kell találnia a győzelmek útjára. 2-1-es vezetésünknél megvoltak a helyzeteink a harmadik gól megszerzésére is, ehelyett a Paks egyenlített, az utolsó másodpercekben pedig a győztes gólt is megszerezték. Futottunk, harcoltunk, a küzdőszellemmel nem volt probléma, a gond az volt, hogy nem sikerült lezárnunk a mérkőzést. A folytatásban ezen kell változtatnunk és reméljük, hogy a szerencse is mellénk áll majd – mondta a középpályás.