Itt a drámai olimpiai döntő, a magyar bronz közvetítése!

Amint arról már beszámoltunk, a pekingi olimpián a megnyitóünnepség másnapján megszületett az első magyar érem, rövid pályás gyorskorcsolyában vegyesváltónk drámai döntőben lett bronzérmes: a második helyen haladt, és a győzelemre is esélye volt, ám egy ütközés során Kónya Zsófia elesett, és így a stafétánk csak negyedikként ért célba. Az érem mégsem úszott el, a kanadaiak kizárása után – amiben az „áldozat” Kónya Zsófia nagyon bízott –, azt hirdették ki, hogy a kínaiak és az olaszok mögött a mieink (Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, valamint a negyeddöntőben futott Krueger John-Henry) végeztek a harmadik helyen.

A döntőt az M4sport.hu oldalán ITT lehet megtekinteni.

Bánhidi Ákos, a válogatott edző-menedzsere szerint igazi csapatmunka eredménye a bronzérem.

– Ez az eredmény tulajdonképpen tükrözte az egész idénybeli teljesítményünket, hiszen a világkupában is harmadikok lettünk. Ugyanakkor ha nem ütnek el bennünket, akkor akár fényesebb is lehetett volna az érem, legalábbis tudtunk volna érte harcolni. Azonban ezen kár rágódni, ilyen a short track. Kimondhatatlanul boldog vagyok és büszke a csapatra. Zsófiban benne van a klasszis, csak kérdés, mikor piszkálja ki magából. Az első futamát és a váltó negyeddöntőjét szerintem elizgulta, az elődöntőben és a döntőben viszont remek volt. A fiúk kirobbanó erőben vannak és Petra is. Igazi csapatmunka volt a bronzérmük. Volt szerencsénk is, hogy pár rivális kiesett, de ez a sportág velejárója – mondta az MTI-nek Bánhidi Ákos.

Jászapáti Petra is büszke a válogatottra, de kicsit szerencsétlennek érzi, hogy Kónyát hátulról „elsöpörték”.

– Az adrenalin lökött minket előre futamról futamra. Egyre jobbak voltunk, de sajnos a fináléban jött az a szerencsétlen kicsúszás. Lehet, hogy jobb helyen is zárhattunk volna, ha ez nincs, de nincs értelme ezen gondolkodni – szögezte le versenyzőnk.

A rövid pályás gyorskorcsolya küzdelmei hétfőn folytatódnak, amikor is a női 500 és a férfi 1000 méter küzdelmeit rendezik a negyeddöntőtől kezdve, előbbiben Jászapáti, utóbbiban mindhárom férfi induló érdekelt lesz.

Borítókép: Kónya Zsófiát sajnos „elsöpörték” (Fotó: MTI/Kovács Tamás)