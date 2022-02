Szenzációs magyar rajt a téli olimpián: bronzérem váltóban a jégen!

Nem kérdés, hogy a pekingi téli olimpián leginkább a számunkra több éremesélyt kínáló rövid pályás gyorskorcsolya versenyeit figyeljük – ki ne tudná, hogy férfiváltónk négy éve Phjongcshangban megszerezte Magyarország első aranyérmét az ötkarikás játékokon. S a mieink már a megnyitóünnepség másnapján jégre léptek: a szombati programban előbb a női 500 és férfi 1000 méter előfutamai szerepeltek, majd az olimpián most debütáló 2000 méteres vegyesváltóban a negyeddöntő, az elődöntő és a döntő is, stafétánk pedig a világkuparangsor harmadik helyezettjeként a dobogót célozhatta meg.

De előtte egyéniben kellett venni az első akadályokat. A lebonyolítás női 500-on és férfi 1000-en ugyanaz: a kvótát szerzett 32 versenyzőt nyolc négyfős futamba sorolták, ezekből az első kettő, valamint időeredménnyel legfeljebb még négy versenyző juthat tovább a negyeddöntőbe, a legjobb húsz közé, s folytathatja majd hétfőn, amikor kiosztják az érmeket is. (Amennyiben valakit a zsűri juttat tovább, mert továbbjutó helyen haladva szabálytalanság áldozata lesz, akkor időeredménnyel kevesebben léphetnek a következő körbe.)

A kvalifikációs eredményeink alapján a nőknél az egyéni számokban (500, 1000 és 1500 méter) két indulónk lehet, Jászapáti Petra és Kónya Zsófia, s 500-on előbbi kanadai, amerikai és lengyel; utóbbi kínai, orosz és francia riválissal került egy futamba. Férfi 1000-en a maximális három indulóval szerepelhetünk Pekingben: két olimpiai bajnokunk, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor mellett a Phjongcshangban 1000 méteren még amerikai színekben ezüstérmes Krueger John-Henry révén.

A férfiaknál a mieinket a világ legjobbjai között jegyzik, amit a kvalifikációban is igazoltak, és a világkuparangsorban elfoglalt helyeiknek köszönhetően az első körben könnyebb sorolást kapnak.

Most 1000 méteren Liu Shaoang olasz, lett és ausztrál, Liu Shaolin olasz, belga és amerikai, Krueger orosz, japán és török korcsolyázóval került össze. S jegyezzük meg, hogy az olimpián Liu Shaoang viseli az 1-es sisakszámot, Liu Shaolin pedig a 2-est, mivel a tavalyi, dordrechti világbajnokságon az összetettben ők végeztek az első és a második helyen. Igaz, azt se hallgassuk el, hogy a világelitből a dél-koreaiak és a kínaiak nem voltak ott a vb-n.

Jászapáti Petra a világcsúcstartó kanadai Kim Boutin mögött futammásodikként lépett tovább a negyeddöntőbe, Kónya Zsófia harmadikként zárt a maga futamában a kínai és az orosz mögött, s pechesen maradt le a továbbjutásról: a harmadik helyezettek között az ötödik lett az időeredménye. Így ő ezen a távon a 21. helyen végzett az olimpián.

Jászapáti Petra lett az első továbbjutónk:

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Férfi indulóink közül először Kruegert szólították a jégre, aki könnyedén nyerte meg a futamát, mögötte hatalmas meglepetésre, és egy tülekedésből profitálva az esélytelen török lett a második. Liu Shaolin már a rajtál az élre állt, a belga később elesett, eltört a pengéje, ami ott maradt a jégen, így a futamot újraindították, és a belga újra próbálkozhatott. Most az olasz és az amerikai esett el, de a belga kavarta a bajt, így őt kizárták, a kalamajkából most is kimaradó, könnyedén futamgyőztes Liu Shaolin mögött az olasz és az amerikai is továbbment. Liu Shaoang még a pekingi utazás előtt megfertőződött a koronavírussal, s felgyógyulva hat nappal a többiek után, szerdán érkezett meg a kínai fővárosba, még nem sikerült tökéletesen akklimatizálódnia, de ez nem akadályozta meg abban, hogy ő is megnyerje a futamát. A negyeddöntőben tehát mindhárom indulónk folytatja hétfőn.

– Fárasztó volt..., kicsit fáradt vagyok, de inkább álmos.... Jónak éreztem a futamot, megvolt a taktika, előre kellett állnom, és szépen le kellett vezetnem. A végén kicsit megrúgtak és furcsán éreztem a pengémet, de első körnek jó volt – pihegte Liu Shaoang.

Ami a téli játékokon most debütáló vegyesváltó számot illeti, a mieink a világkupa-sorozatban a kínaiak és a hollandok mögött harmadikok lettek. Pekingben az olimpiai pályán hatodik hellyel kezdtek (ott a kisdöntőben Kónya Zsófia, Jászapáti Petra, Nógrádi Bence és Liu Shaoang futott), Nagojában harmadikként zártak (Jászapáti, Kónya és Liu Shaoang mellett Krueger szerepelt a fináléban), Debrecenben, hazai jégen egy döntős bukás miatt negyedikként értek célba, majd a dordrechti zárókörben a második helyet szerezték meg. Utóbbi két versenyen már a legerősebb összeállításában, a két fix női versenyző mellett a Liu fivérekkel indult az együttes, az olimpiai csapatösszetételnél ugyanakkor pénteken még kérdéses volt.

A szakvezetés a negyeddöntőben végül a Liu Shaolin, Krueger, Jászapáti, Kónya négyest küldte a jégre az orosz, a japán és az amerikai kvartett ellen, hogy Liu Shaoang pihenhessen, de a terv az volt, hogy az elődöntőre beszáll.

Ebben a számban tizenkét váltó indulhatott, futamonként az első kettő, illetve a két legjobb harmadik jutott tovább az elődöntőbe. Az időeredményt végül nem kellett néznünk, mert a váltónk megnyerte a futamát az oroszok előtt, de az aggasztó volt, hogy Kónya Zsófia mellett kétszer is nagyon könnyen mentek el a riválisai. Szerencsére Krueger és Liu Shaolin ledolgozta a hátrányt, utóbbi pedig a végén az oroszok klasszisa, Szemjon Jelisztratov mellett is lazán ellépett. A negyeddöntő nagy meglepetése a dél-koreaiak kiesése volt. Egy nagyobb szusszanás után az elődöntőben megint megkaptuk az oroszokat és az amerikaiakat, valamint a versenyszám favoritjának számító kínaiakat, Krueger helyére pedig jött Liu Shaoang.

Ezúttal Jászapáti rajtolt, szenzációsan, az élre állt, s most Kónya is jól tartotta magát, a kínaiak pedig meglepetésre leszakadtak, az oroszok pedig a rontásuk miatt kiszálltak a versenyből. Az amerikaiakkal harcoltunk az első, második helyen, de a kínaiak visszajöttek a meccsbe. A hajrában azonban nem bírták a tempót, Liu Shaolin pedig megint elképesztő volt a végén, az elődöntőt is megnyertük!

Kína pedig kiesett – hittük először. Ám a videózás után az amerikaiakat és az oroszokat kizárták, a kínaikat pedig – akiket az egyik váltásnál akadályoztak az oroszok – bejuttatták a döntőbe. Azért nem hátrány, hogy Kínában van a téli olimpia. Korábban az első elődöntőben a hollandok kicsúsztak; az olimpiai aranyért a magyar, a kínai, a kanadai és az olasz váltó szállhatott harcba!

Jászapáti rajtolt, s a döntő rögtön bukással indult, de ebből kimaradtunk. Az olaszok a két erős női versenyzőjükkel nagyon bekezdtek, a lányaink tartották magukat, Liu Shaolin később pedig a váltásnál Kónyát belökte a második helyre. Aki a harmadik helyen haladt, amikor a kanadai versenyzővel ütközött, és elesett. A váltónk így csak a negyedik helyen ért be a célba – a kínaiak nyertek az olaszok előtt –, de a kanadaiakat kizárták, így a miénk lett a bronzérem!

Borítókép: Liu Shaolin Sándor remekül versenyzett egész nap (Fotó: MTI/Kovács Tamás)