Megint a VAR segítségével megadott tizenegyessel győzött a Gyirmót

Egy hete edzőt buktatott a Gyirmót azzal, hogy Kispesten legyőzte a Bp. Honvédot Varga Barnabás tizenegyesből szerzett góljával. Akkor a VAR is segítette az újoncot, a játékvezető videózás után adta meg a büntetőt, Horváth Ferencnek pedig mennie kellett a Honvéd kispadjáról.

Edzőt most nem buktatott a Gyirmót, elvégre a szerb Milos Kruscsics a télen érkezett Újpestre, két meccs után nyilván nem rúgják ki, de minden másban megegyezett a forgatókönyv az egy héttel korábbival. A VAR-szobából szóltak rá Csonka Bence játékvezetőre, hogy gyanús eset felett hunyt szemet a tizenhatoson belül, majd amikor visszanézte, megadta a tizenegyest, amelyet Varga Barnabás értékesített, és a Gyirmót ezzel a góllal nyert.

Az újpesti Beridze hagyta ki talán az egész forduló legnagyobb helyzetét. Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

Ez a 64. percben történt, és nem érdemtelenül szerzett vezetést a hazai csapat. Az első, sőt talán az egész forduló legnagyobb helyzetét még az Újpest hagyta ki, a 12. percben Rusák kapus egy hazaadást követően lányos zavarában a középen érkező Beridze elé passzolta a labdát, a lilák csatára azonban a tizenegyespontról az üresen tátongó kapu mellé lőtt. Negyedórával később Varga Barnabás a felső lécre fejelte a labdát, majd Klimovics a hálóba fejelte a labdát, ám Hajdú lesen állva zavarta Banai kapust, ezért akkor még elmaradt a hazai vezetés, egyébként ezt a VAR is megerősítette.

A második félidőben alig akadt értékelhető megmozdulása az Újpestnek, a Gyirmót viszont sok helyzetet dolgozott ki, még kétszer eltalálta a kapufát is, és a vezetés megszerzése után többször is növelhette volna az előnyét. A hosszabbításban a lilák még Banai kapussal is támadtak egy-egy szögletnél, de nem segített rajtuk ez sem. A házigazda két győzelemmel, a vendégek két vereséggel kezdték a tavaszi idényt, és ennek következtében a Gyirmót három ponttal eltávolodott az utolsó előtti helytől, amelyen éppen az Újpest áll. A vendégek jelen lévő szurkolói keresetlen szavakkal tüntettek csapatuk teljesítménye miatt…

Borítókép: Csonka játékvezető itt jelzi, hogy a VAR segítségét kéri, utána pedig tizenegyest ítélt a Gyirmót javára (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)

NB I, 19. forduló

Péntek

MTK–Zalaegerszeg 0-2 (0-2), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1671 néző, jv.: Káprály. Gólszerző: Spoljaric (35.), Ubochioma (44.)

Szombat

Kisvárda–Bp. Honvéd 3-2 (1-2), Kisvárda, 1765 néző, jv.: Bognár T. Gólszerző: Kravcsenko (11.), Bumba (65.), Melnik (69.) illetve Batik (3.), Zsótér (29.)

Gyirmót–Újpest 1-0 (0-0), Alcufer Stadion, 1420 néző, jv.: Csonka. Gólszerző: Varga B. (11-esből 64.)

Mol Fehérvár–Debrecen 19.30

Vasárnap

Mezőkövesd–Puskás Akadémia 14.15

Ferencváros–Paks 17.15