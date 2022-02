Messit megelőzte, jelenleg küzd a helyéért a ZTE-ben

Zsóri Dániel jól van. A kedélyállapota megfelelő, végre labdába rúghat, és az izgatott várakozásban merülnek ki a hétköznapjai. Az ország első, eddigi egyetlen Puskás-díjas labdarúgója tavaly márciusban, a hazai rendezésű U21-es Európa-bajnokságra készülő válogatott keret edzésén szenvedett keresztszalag-szakadást. Kihagyott kilenc hónapot, és az tartja benne a lelket, amit az edzője, Waltner Róbert mondott neki. Meg fogja kapni a lehetőséget Zalaegerszegen, de tekintettel kell lennie a többiekre is, akik az egész idényben keményen megdolgoztak a játéklehetőségért. A nagyváradi születésű csatár konok elszántsággal készül a karrierje folytatására, feláldozta a részvételét a múlt héten életre hívott Puskás-díjasok klubja alakuló ülésén. – Egyeztettem a klubommal és a játékosügynökömmel, Horváth Zsolttal és arra jutottunk, hogy nem lenne jó, ha kihagynék egy-két edzést az utazás miatt. Természetesen nagyon megtisztelő, hogy olyan kiváló futballisták mellett, mint Cristiano Ronaldo én is tagja lehetek a Puskás-díjasok klubjának, de most a futball, az edzés a legfontosabb – mondta lapunknak a 21 éves csatár.

A Puskás-díjasok videóüzenetet küldtek, Zsórié 1.55-nél látható:

Zsóri élete első NB I-es mérkőzésén győztes gólt lőtt a Ferencvárosnak a Debrecen színeiben, és azt a bizonyos ollózós gólt találták a legszebbnek, a leginkább érdemesnek az ítészek a jubileumi, tizedik Puskás-díjra.

Az a bizonyos győztes gól Zsóri első NB I-es mérkőzésén 2019. február 16-án a Ferencváros ellen:

Azóta sok víz lefolyt a Dunán, a fiatal csatárt a hirtelen jött rivaldafény, a sérülések és a gyakori klubváltások is megedzették. Ugyan szó volt róla, hogy még egy évet marad Debrecenben, végül a Mol Fehérvárnál kötött ki. Majd a kölcsönszerződések következtek egymás hegyén-hátán: Budaörsön, Budafokon és újabban, január 6-a óta Zalaegerszegen. A pályaíve pozitívan hatott Zsóri énképére, huszonegy évesen el tudja magát helyezni a térképen. Ez itthon komoly erénynek számít.

– Természetesen a Fradi ellen szerzett gólomat tartom az eddigi pályafutásom legszebb pillanatának. Félreértés ne essék, nem a Puskás-díj miatt, bár az is nagyon hízelgő, inkább az első NB I-es gólom miatt emlékszem rá szívesen, mert ez győzelmet ért a csapatomnak. Úgy érzem, most már együtt tudok élni a velem szemben támasztott elvárásokkal, és a helyén kezelem ezeket. Egy időben gyakran mondogattam, hogy semmit sem jelent, hogy megelőztem Lionel Messit egy gólszépségversenyen, ettől én még ugyanolyan futballista vagyok, mint korábban. Szeretném, ha nem csak emiatt emlékeznének rám a szurkolók – mesélte a ZTE csatára.

Megtiszteltetésnek tartja a Puskás-díjat, de nem akarja, hogy mindenkinek csak ez jusson róla az eszébe. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A jövőképről érdeklődő kérdést is udvariasan elhessegette, mert őt tényleg nem a 2019-es Puskás-díjkiosztó helyszíne, a milánói Scala csillogása vonzza, hanem a zöld gyep és a futballpálya. Zsóri időt kért, még néhány hetet, amíg teljesen utoléri magát, és ha a régi önmagát (jelenleg 21 éves…) idézi, akkor hajlandó elmerengeni a vágyait, a céljait firtató kérdésekről. Addig nem. – Labdarúgó vagyok, a legfontosabb a játék. Ha jó formában leszek, akkor talán meghívót kaphatok Gera Zoltán U21-es válogatottjába, de még ez is odébb van. Előbb legyek ott a pályán, bizonyítsak, minden más csak utána következik – összegzett az ország eddigi egyetlen Puskás-díjas játékosa.

Borítókép: Zsóri Dániel legutóbb a Budafok csapatával szerepelt az NB I-ben, a tavasszal Zalaegerszegen bizonyíthat (Fotó: MTI/Illyés Tibor)