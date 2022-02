Olimpiai bajnok játékost igazolt a Ferencváros

A zöld-fehér klub honlapjának hétfői beszámolója kiemelte: a Rosztov-Dontól érkező, korábban két évig Győrben kézilabdázó 33 esztendős francia beálló erősítést jelent a bajnokság második felére, valamint a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszára. Görög Zsolt, a kézilabda-szakosztály ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: posztján a világ egyik legjobbja Edwige, aki a sérült játékosok miatt lecsökkent variációs lehetőségeken javít.

A Ferencváros első olimpiai bajnok és ugyancsak első francia játékosa, Edwige kedden érkezik Budapestre, csütörtökön pedig akár már tétmérkőzésen is bevethető lesz az Érd elleni bajnokin.

– Nem megszokott a kézilabdában év közben klubot váltani, de nagyon boldog vagyok, hogy most az FTC-hez igazolhattam, hiszem, hogy ez a legjobb dolog, ami történhetett – nyilatkozta a klub honlapjának az új szerzemény. – Az idény legfontosabb része még csak most következik, szóval szeretnék gyorsan beilleszkedni, és a csapattal elérni a nagy célokat. Lépésről lépésre kell haladnunk, az első, hogy nem hibázhatunk az Érd ellen csütörtökön, aztán jön a válogatott szünet, utána pedig utazunk Debrecenbe, ugyancsak fontos meccsre. Sokszor játszottam korábban az FTC ellen, a Metz, a Győr és most a Rosztov mezében is, és mindig lenyűgöző volt ebben az atmoszférában, ilyen fantasztikus szurkolók előtt pályára lépni. Nagyon várom már! – tette hozzá a francia játékos.

Borítókép: Béatrice Edwige a Győr játékosaként 2020 februárjában (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)