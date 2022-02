Oroszország megvédheti a címét a legfontosabb versenyben

Az oroszok a második harmad elején szereztek vezetést, a svédek a harmadik játékrész közepén egyenlítettek. Következett a tízperces, három a három elleni hosszabbítás. Gól nélkül. Így büntetők döntöttek a fináléba jutásról.

A svédek kerültek 2-1-es előnybe, az ötödik orosz próbálkozónak, Jakovljevnek be kellett találnia a folytatáshoz. Betalált. Az öt-öt kísérlet után már lehet ismételni. Az oroszok éltek is ezzel a lehetőséggel, Guszev, aki elsőre gólt ütött, kétszer is próbálkozhatott, hiába. Nyolcadikra aztán Gricjuk betalált, a svédek viszont ekkor sem, így az oroszok nyerték meg a meccset és jutottak a döntőbe.

A másik ágon a finnek viszonylag simán, 2-0-ra verték a szlovákokat. Az aranyéremért tehát Oroszország–Finnország, a bronzéremért Svédország–Szlovákia meccs lesz. Az oroszok megvédhetik a címüket, a szlovákok olimpián még sohasem nyertek érmet.

Az oroszok eddig kétszer játszottak döntőt, 1998-ban veszítettek, míg négy éve Phjongcshangban nyertek. A jogelőd Szovjetunió, illetve az egyesített csapat (FÁK) összesen nyolc aranyat gyűjtött. A finnek 1988 (akkor még körmérkőzés volt) és 2006 után harmadszor játszhatnak olimpiai aranyéremért.

Borítókép: Közel álltak a vereséghez, végül örülhettek az oroszok (Fotó: AFP)