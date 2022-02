Vétkes vagy áldozat? Kirúgták a korábbi klasszist az Ajaxtól

„Marc Overmars, a futballigazgató azonnali hatállyal távozik az Ajaxból. A döntést az elmúlt napokban a felügyelőbizottsággal és Edwin van der Sar vezérigazgatóval folytatott többszöri megbeszélés után hozta meg. Azért hagyja el e klubot, mert nem helyénvaló üzeneteket küldött több hölgy kollégájának hosszabb időn keresztül” – olvasható a klub közleményében.

Mindenkiben az a kérdés fogalmazódik meg először, vajon mit takarnak a nem helyénvaló üzenetek. Noha az ügyben megszólalt Edwin van der Sar, valamint Leen Meijaard, az igazgatótanács elnöke is, nem kapunk egyértelmű magyarázatot. Így marad a találgatás: Overmars vajon szexuálisan zaklatta a kollégáit, vagy csupán túlzottan közvetlenül, „macsósan” kommunikált velük, ami a mai világban könnyen kiveri a biztosítékot

Az ügyet tovább bonyolítja, hogy az Ajaxnál elismerték Overmars munkáját, Leen Meijaard például úgy fogalmazott, valószínűleg ő a klub történetének eddigi legjobb futballigazgatója, s a korábbi kiválóság szerződését a közelmúltban meghosszabbították 2026-ig.

Kétségeink azért is lehetnek, mert maga az érintett is azt mondja, sokáig nem gondolta, hogy átlépett volna egy bizonyos határt.

– Zavarban vagyok. Múlt héten szembesültem azzal, hogy néhány jelentést írtak a viselkedésemről. Sajnos nem vettem észre, hogy ezzel átlépek egy határt, ami azonban az elmúlt napokban világossá vált számomra. Hirtelen hatalmas nyomást éreztem. Bocsánatot kérek. Természetesen az én helyzetemben ez a viselkedés elfogadhatatlan. Most már én is látom. De már késő. Nem látok más lehetőséget, mint elhagyni az Ajaxot. Ez nagy hatással van a magánéletemre. Ezért kérek mindenkit, hogy hagyjanak békén engem és a családomat – nyilatkozta a 48 éves egykori szélvészgyors szélső, aki az Ajaxszal 1995-ben Bajnokok Ligáját nyert, megjárta az Arsenalt és a Barcelonát is, a válogatottban pedig 86-szor szerepelt.

Sikert sikerre halmozott, a pályafutása és a magánélete most mégis romokban hever.

Borítókép: a közelmúltban hosszabbították meg Marc Overmars szerződését (Fotó: Pro Shots/Sipa USA)