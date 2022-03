A történelmi bravúr lehetősége vonzza Bodó Richárdot

– És hát itt a Bajnokok Ligája.

– Bizony itt van, már alig várjuk. Személy szerint én nagyon bizakodó vagyok, és ez most nem kincstári optimizmus a részemről. A sérült Bánhidi Bencét leszámítva szinte a teljes keret együtt tud készülni egy fontos mérkőzésre. Remélem, nélküle is megoldjuk a feladatot.

– Flensburgban játszanak, eddig nem nyerni mentek az egyszeres BL-győzteshez.

– Nem, valóban nem, és ez pluszmotivációt ad a mai mérkőzésre. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy hihetetlenül nehéz ellenfél vár ránk, attól függetlenül, hogy a Flensburg sokat bukdácsolt az idén a Bundesligában. A feladat adott: meg kell akadályoznunk, hogy ők diktálják a tempót, és átszaladjanak rajtunk.

– És az sem árt, ha kikapcsolják a játékból az Európa-bajnokság legjobb játékosának megválasztott Jim Gottfridssont.

– Hát, igen, de nem csak rá kell figyelnünk, az Eb all star csapatába beválogatott beálló, Johannes Golla és Goran Johannessen is kiemelkedő játékos, de sorolhatnám szinte az egész csapatot Hampus Wannétól Mensah Larsenen át egészen Lasse Svanig. Komplex csapatuk van.

– Egyetért azzal a divatos nézettel, hogy a Bundesliga-csapatok kis túlzással átalusszák a BL-csoportkört, de az egyenes kieséses szakaszban nagyon kell velük vigyázni?

– Jó kérdés. Mint már említettem, a Flensburg egyelőre nem áll valami fényesen a hazája bajnokságában, a Magdeburg, a Kiel és a Füsche Berlin mögött csak a negyedik helyen szerénykedik. A szezonját úgy tudja megmenteni, ha a Bajnokok Ligájában kiemelkedően teljesít. Azon leszünk, hogy ez ne sikerüljön neki.

– Két éve hat gólt dobott idegenben a Flensburgnak, akkor voltak talán a legközelebb az idegenbeli bravúrhoz. Az idei vagy a két évvel ezelőtti csapatát tartja erősebbnek?

– Nehéz összehasonlítani a kettőt, két éve is erősek voltunk, mostanra sem gyengültünk, sőt. Nyilván nem lenne baj, ha Bánhidi Bence is velünk lenne, de nélküle is olyan eredményt szeretnénk elérni, hogy a visszavágón legyen esélyünk a továbbjutásra. Davis a Veszprém ellen a Pick Szeged mai, flensburgi fellépése (tv.: 20.45, Sport 1) után egy nappal az északmacedón Vardar Szkopje otthonában játszik a Telekom Veszprém (tv: 18:45, Sport 1). A két csapatot számos közös emlék, például a 2019-es Bajnokok Ligája-döntő mellett David Davis edző személye fűzi össze. A spanyol szakember 2018 és 2021 között dolgozott Veszprémben, jelenleg a Vardart dirigálja. A holnapi meccs előtt kérdéses, hogy a magyar válogatott irányítója, Lékai Máté vállalni tudja-e a játékot.