Átköltözött Magyarországra a Gyergyó, így lepné meg a Fradit

A negyeddöntőkben éppen a DEAC okozott meglepetést azzal, hogy 4-2-vel kiverte az alapszakasz alapján esélyesebb UTE-t. A másik három párharc viszonylag simán alakult a legjobb nyolc között: a Csíkszereda a MAC-ot, az FTC a DVTK-t búcsúztatta 4-1-es összesítéssel, a Gyergyó pedig sportzsargonnal élve kisöpörte, azaz 4-0-ra kiütötte a Brassót.

A Ferencváros és a Gyergyó az alapszakaszban végig versenyt futott egymással, csak az utolsó fordulóban dőlt el, hogy az FTC végez előrébb, miután hosszabbításban 7-6-ra legyőzte erdélyi ellenfelét. Azért is kiélezett párharc várható, mert mind a négy egymás elleni mérkőzésen az otthon játszó fél nyert, igaz, a hazai pálya a nagy távolság miatt különösen nagy előnynek számított. Éppen ezért a Gyergyó már napok óta Érden készül az első két budapesti összecsapásra, a Tüskecsarnok persze így is a Fradinak kedvez.

– A jégkorongot a hibák sportágaként is szokás jellemezni. Most is az dönt majd, hogy melyik fél ad kevesebb lehetőséget a másiknak. Kiegyenlített küzdelemre számítok, az alapszakasz is azt mutatta, minimális a különbség a két csapat között – nyilatkozta a Nemzeti sporthíradónak Fodor Szabolcs, az FTC vezetőedzője.

– Az idény előtt azt nyilatkoztam, az a célunk, hogy bejussunk a legjobb négy közé, ott meg tényleg bármi megtörténhet. Az akkori kijelentésemet tartom most is. A célt elértük, most azt kell megmutassuk, hogy nem laktunk jól. Tovább akarunk lépni, a döntőbe. Az már kijelenthető, hogy nagyon izgalmas lesz mind a két párharc, hiszen a mezőny legjobb négy csapata jutott az elődöntőbe. Ez innentől a férfiasságról szól – mondta Szilassy Zoltán, a Gyergyő vezetőedző, s el is magyarázta, mire gondol. – Berta Ákost emelném ki példának, aki miután a DEAC két fontos góllövője kiesett és az ő arcát is össze kellett varrni, a hátára vette a csapatát és eldöntötte a továbbjutást.

Fotó: Gyergyói HK

Szilassy Zoltán Budapesten született, de már második éve dolgozik a székelyföldi csapatnál, eme minőségében űttörő a magyar hokiban. Korábban érzelmesen beszélt arról, mit is jelent neki a kint vállalt munka.

Többször kérdezték tőlem a médiában, ismerősök, hogy most te légiós edző vagy. Igen, jelenlegi határainkat tekintve kétségtelen, de én egy magyar városban vagyok egy magyar csapatnál. Amelynek román licence van és a romániai ligában is játszik, de hát azért ott mindenki magyarul beszél. Nagy-Magyarország területén vagyunk, úgyhogy nem érzem magam külföldön lévő edzőnek

– nyilakozta egy évvel ezelőtt.

A Gyergyó mestere az FTC elleni párharcot így elemezte:

– Alaposan kielemeztük a Ferencváros negyeddöntős játékát, tudjuk, hogy miként kell hokiznunk ellene, és számítunk a szurkolóink segítségére is. Nagyszerű szurkolótáborunk van itt, Pesten, és azt is tudjuk, hogy jönnek otthonról is a meccsekre. Kell a támogatásuk, hiszen ez nagyon sokat segít nekünk.

A Gyergyó tehát nem csupán az érdi akklimatizálódás miatt érezheti magát hazai a Tüskecsarnokban. Azért ne feledjük, hogy mégis csak az FTC a pályaválasztó.

Jégkorong-bajnokság, elődöntő, 1. mérkőzés:

FTC-Telekom–Gyergyói HK 17.15

Borítókép: Ma kezdődik a versenyfutás az FTC és a Gyergyó között (Fotó: Gyergyói HK)