Révész Attila: Néhány játékos teljesítménye és hozzáállása arcpirító volt

Csalódott lehetett az MTK és a Kisvárda is a két csapat szombat esti mérkőzése után, de csalódottak lehettek a nézők is. Előbbiek azért, mert a győzelem mindkettőjük számára előrelépést jelentett volna, így azonban nem tudtak javítani a pozíciójukon, utóbbiak pedig az alacsony színvonal miatt. Márton Gábor, az MTK vezetőedzője is a három pont elmaradása miatt kesergett a találkozó után:

Fotó: Mtkbudapestfc.hu

– A dobogós ellen játszottunk, és győzelemre törekedtünk. Fontos lenne a mi helyzetünkben minél többet nyerni, de nem vagyunk még mindig elég határozottak és bátrak a kapu előtt, így ez csak egy pontra lehetett elég. Gratulálok a Kisvárdának a ponthoz és az egész szezonhoz, hiszen remekül teljesítenek. Az első félidőben sokkal bátrabb játékra lett volna szükség, az első negyvenöt perccel nem lehettünk elégedettek. Nyilván ha az ember előre tudná, hogy melyik döntés fog „ülni”, és melyik nem, akkor eleve úgy rakná össze a kezdőcsapatot, amit utólag is jónak tart. A második félidőben már több veszély volt a játékunkban, de a pozitívum legfeljebb az, hogy zsinórban másodszor nem kaptunk gólt.

A vendég Kisvárda sportigazgatója, Révész Attila ismert a szókimondásáról, és ezúttal sem csomagolta be a mondandóját:

– Ezen a meccsen nincs mit nagyon szépíteni, a leggyengébb produkciónkkal rukkoltunk elő a mostani bajnokságban. Hozzáteszem, néhány játékos teljesítménye és hozzáállása is arcpirító volt, nagyon sokan csak a saját maguk dolgára figyeltek, így nem beszélhettünk csapatjátékról. Megköszönhetjük, hogy az MTK a második félidőben a három nagy lehetőségéből nem talált be, mert ellenfelünk megérdemelte volna a győzelmet. Többen azt gondolták, és ez már a legutóbbi mérkőzés után is érzékelhető volt, hogy a gyengébbnek vélt, a tabellán az utolsó helyeken álló csapatok ellen elég kitenni a cipőt a pályára. Ez most nem volt profi hozzáállás!

Fotó: Molfehérvárfc.hu

Megtörtént a a forduló szombati játéknapján, ami az idén még egyszer sem: bajnoki meccset nyert a Mol Fehérvár! Gyirmóton jött össze ez az első siker, ráadásul annak a Nikolics Nemanjának a főszereplésével, aki december óta először kapott helyet a kezdőcsapatban. A válogatott csatáraz első félidőben két szép gólt lőtt, amellyel a fehérvári színekben már 113 találatnál tart. Ezzel történelmet is írt, mert már az első góljával is megelőzte a klub örökranglistáján Szabó Józsefet, a Vidi legendás csatárát. Michael Boris vezetőedző erre is kitért a mérkőzés után adott nyilatkozatában:

– Végre nyertünk és ma ez volt a legfontosabb. Sokat birtokoltuk a labdát és két gólt szereztünk az első félidőben. A szünetben a Gyirmót cserélt és stratégiát is váltott, a második játékrészben voltak kevésbé jó momentumaink is, ennek ellenére megszerezhettük volna a harmadik gólt is, itt nagy bravúrt mutatott be az ellenfél kapusa. Egy hosszú vereségsorozaton vagyunk túl, meg kell mutatnunk, hogy kik vagyunk és milyen képességeink vannak. Megpróbáljuk bebizonyítani, hogy keményen dolgozunk minden nap, van szívünk és van lelkünk. Hatalmas gratuláció Nikónak, ez egy elképesztő csúcs, az egész klubban mindenki nagyon örül ennek.

NB I, 25. forduló

Péntek

Ferencváros–Mezőkövesd 1-0 (1-0), Groupama Aréna, 6517 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Tokmac (3.)

Szombat

Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 0-0 (0-0), Zalaegerszeg, 2143 néző, jv.: Pintér Cs.

Gyirmót–Mol Fehérvár 0-2 (0-2), Gyirmót, Alcufer Stadion, 1860 néző, jv.: Karakó. Gólszerző: Nikolics (2., 30.)

MTK–Kisvárda 0-0, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 400 néző, jv.: Vad II.

Vasárnap

Paks–Debrecen 13.15 (tv.: M4 Sport)

Újpest–Bp. Honvéd 18.30 (tv.: M4 Sport)

Borítókép: Révész Attila ezúttal is kendőzetlenül fogalmazta meg a véleményét (Fotó: Kisvárdafc.hu)