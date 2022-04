Alonso három szóban összefoglalta Hamilton szenvedését

Hamilton csapattársa, George Russell viszont ráérzett az új autóra, és míg a legutóbbi nagydíjon, Imolában, a 37 éves pilóta a tizenharmadik helyen végzett, Russellt negyedikként intették le. Az eredmények láttán megoszlanak a vélemények, hogy Hamilton vagy a Mercedes okolható-e a rossz teljesítményért. Ezúttal Alonso is állást foglalt a témában, ő Hamilton pártjára állt.

– Ilyen a Formula–1. Mindig is ilyen volt. Amikor Ayrton Senna elhódította a világbajnoki címeit, az övé volt a leggyorsabb autó. Amikor én nyertem, az enyém volt a leggyorsabb. Annak idején Michael Schumacher rendelkezett a leggyorsabb autóval. Lewis annak köszönhetően döntötte meg a különböző rekordokat, hogy az övé volt a leggyorsabb autó. Lewis ma is fantasztikusan vezet, és ez most a tizenharmadik helyre elég. Ilyen a Formula–1.



Nem az ő hibája

Toto Wolff az imolai futam után elnézést kért pilótájától a vezethetetlen autóért, a csapattal 2016-ban vb-címet nyert Nico Rosberg viszont a Mercedes csapatfőnöke ezzel az üzenettel becsapta Hamiltont, és csak a lelkét próbálta óvni. Wolff reagált Rosberg nyilatkozatára:

– Bizonyos szempontból védenem kell őt. Ez az egész nem az ő sara. Szerintem az autó teljesítménye áll a dolgok hátterében. Mindenki tudja róla, hogy hétszeres világbajnok. Az előző idényben is felállt, és harcban volt a végső győzelemért, pedig már a brazil versenyhétvége szombati napján úgy tűnt, hogy minden elveszett. Ő a legjobb pilóta a világon, csak most nem olyan autóban ül, amivel ezt be tudná bizonyítani.

Az osztrák csapatfőnök szerint ugyanakkor Hamilton hamarosan összekapja magát.

– Szerintem teljesen mindegy, hogy valaki a nyolcadik, tizenkettedik vagy tizenötödik helyen végez. Nem számít, hiszen mindegyik rossz eredmény. De az igazi sztárok mindig összeszedték magukat a hullámvölgyeket követően. A legjobbaknak is vannak olyan időszakai, amikor nem jön ki a lépés, most ez a helyzet Lewisszal is. Kitartunk egymás mellett jóban-rosszban. Imola egyértelműen az utóbbiak közé tartozott – ismerte el Wolff.