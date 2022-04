Fiola Attila azért lett ideges, mert fejbe dobták egy pohár sörrel

– Sehol senkinek sem beszéltem az esetről, és most szeretném lezárni. A televíziós felvételek csak a veszekedést mutatták, az előzményt nem. Valójában egyetlen szurkolóval akadt problémám, miután fejbe dobott egy pohár sörrel. Ezért lettem ideges, a többi szurkolóval, akikkel egyébként jó a kapcsolatom, a helyzethez mérten megbeszéltük az újabb vereség okait – mondta el Fiola Attila, aki az előző fordulóban a 300. NB I-es meccsén lépett pályára, s ezt a Fehérvár 2-0-ra megnyerte a Gyirmót otthonában.

A játékos tizenhárom éve mutatkozott be az élvonalban, és ez idő alatt három klubban, a Paksban, a Puskás Akadémiában és a Mol Fehérvárban futballozott.

– 2009-ben a Zalaegerszeg elleni mérkőzésen álltam be, Pakson Gellei Imre volt az edzőnk, akinek nagyon sokat köszönhetek – jegyezte meg a 32 esztendős Fiola Attila. – A hosszabbítással együtt úgy öt-hat percet kaptam, Kiss Tamás helyére álltam be, közvetlenül Tököli Attila mögött játszottam, az utánpótlásban ugyanis leginkább csatár és balszélső voltam, igaz, a felnőttek közé már belső középpályásként kerültem be. Később, amikor Kis Károly lett a vezetőedző, beállított Éger László mellé belső védőnek, és ott ragadtam, de huszonhárom évesen a védelem jobb és bal oldalán is játszottam, szóval szinte minden poszton futballoztam már. Kisebb tornákon a kapuba is beálltam, vagyis ha úgy alakulna, hogy a kapusaink helyett mezőnyjátékosnak kellene védenie, szó nélkül elvállalnám.

Fiola a jelenlegi mezőnyben Böde Dániellel (421), Szakály Péterrel (378), Dibusz Dénessel (310), Szabó Jánossal (310) és Balogh Balázzsal (304) együtt a legtapasztaltabb labdarúgók közé tartozik, de a válogatott szünet előtti forduló nem csupán a 300. bajnoki miatt maradt emlékezetes.

– Remélhetőleg a Gyirmót elleni 2-0-s győzelemmel végleg lezártuk a nyeretlenségi sorozatunkat. Minden csapattagot megviselt a sikertelenség, pályafutásom alatt még nem fordult elő ennyire hosszú negatív széria, de a társaim sem emlékeztek hasonlóra. Szombaton a Kisvárda ellen ismét a győzelem a cél, mert sok mindenkinek tartozunk.

Borítókép: Fiola Attilát le kellett fogni a Ferencváros elleni mérkőzés után (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)