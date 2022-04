Húszéves magyar lány bravúrja az antalyai Grand Slam-versenyen

Antalyában a női 63 kg-ban is nagy mezőny jött össze, és a 33 induló között két magyar is volt: a még csak 20 éves Özbas Szofi, aki a 2021-es budapesti világbajnokságon hetedik lett, valamint a 32 éves Karakas Hedvig, akinek van vb-bronza is, 2020-ban pedig Európa-bajnok volt – csak éppen az 57 kg-ban. A tokiói olimpia után súlycsoportot váltott. A világranglistán Özbas a 10., Karakas viszont csak a 166. volt az új kategóriájában az antalyai viadal előtt. A 32 között Karakas régi ismerősével találkozott, a kanadaiak olimpiai bronzérmese, Catherine Beauchemin-Pinard volt az ellenfele. Ő már a 2016-os riói olimpia után (ott éppen versenyzőnktől kapott ki a legjobb nyolc közé jutásért) felment a 63 kilósok közé, ahol a tokiói olimpián a dobogó harmadik fokára állhatott. A BHSE Európa-bajnoknője nem örülhetett a „viszontlátásnak”, Beauchemin-Pinard végül egy vazarival megnyerte az összecsapást, ő jutott tovább; Karakas Hedvig számára így gyorsan véget ért a verseny.

Nem úgy Özbas Szofinak, aki ugyancsak a BHSE versenyzője! A Judoinfo.hu szakportál beszámolója alapján az első ellenfele a 19 éves holland Joanne van Lieshout volt, akitől a 2020-as junior Eb-n és a tavalyi junior világbajnokságon is kikapott. Ráadásul a holland remek formában érkezett Antalyába, a háta mögött egy Grand Prix-aranyéremmel, amit a portugál GP-n szerzett. Özbas Szofi azonban taktikus dzsúdóval, csaknem hétperces mérkőzésen intésekkel legyőzte. A második körben a török Ayten Yeksan ellen két vazarival, alig több mint egy perc alatt kiharcolta a továbbjutást, a negyeddöntőben aztán a szlovénok csillaga, a világbajnoki ezüstérmes Andreja Leski várt rá.

Korábban egyszer találkoztak, a tavalyi World Mastersen Leski nyert, ezúttal viszont Özbas Szofi erővel és fejben is jobban bírta a kiélezett küzdelmet, amely a hosszabbításban, a küzdelem hetedik percében intéssel dőlt el a javára. Az elődöntőben a venezuelaiak négyszeres kontinensbajnoki érmese, a világranglistán harmadik helyezett Anriquelis Barrios következett, aki tavaly a budapesti világbajnokságon legyőzte versenyzőnket, de az idei, izraeli Grand Prix-n már a magyar dzsúdós visszavágott. Antalyában is látszott a tatamin, hogy Barrios roppant kellemetlen ellenfél, a magasságát jó ideig fölénnyé tudta erősíteni, közben Özbas Szofi két intést is kapott. A hosszabbításban aztán ismét egyre nagyobb fölénybe került a magyar versenyző, s végül a hosszabbításban, a hatodik perc végén vazarival megtörte a venezuelai dzsúdós ellenállását.

Két napon belül a második magyar Grand Slam-döntő: Pupp Réka pénteki győzelme után szombaton Özbas Szofi léphetett tatamira az aranyért. A fináléban a súlycsoport egyik új nagyágyúja, a világranglistán második brit Lucy Renshall következett. Az antalyai Grand Slam címvédője tavaly április óta megnyerte a Bakuban és az Abu-Dzabiban megrendezett Grand Slamet is, Párizsból pedig egy ezüstérmet jegyez, nem véletlen az előkelő helyezése a nemzetközi rangsorban. Özbas Szofi keményen harcolt, de a brit dzsúdós vazaris előnyét nem tudta ledolgozni. Egész napos teljesítményéért, az újabb nagy skalpok begyűjtéséért azonban méltó elismerés a Grand Slam-ezüstérem.

A 81 kilogrammos férfiak hatvanfős mezőnyében a kétszeres Eb-bronzérmes Ungvári Attila két meccset nyert, a nyolc közé jutásért azonban ipponnal kikapott a belga színekben versenyző Abdul Malik Umayevtől.

Borítókép: Érthető Özbas Szofi öröme (Forrás: Facebook/Judoinfo.hu)