Jön az első vizsgája a magyar úszósport páratlan párosának

A tokiói olimpia után a magyar úszósport berkeiben egymást követték a megjósolható, a meglepő, a mellbevágó, a szívderítő, ugyanúgy a fegyelmi vizsgálatokhoz vezető események. Példával is élve: korszakot zárt le az olimpiai- és világbajnok Milák Kristóf feszültségeket oldó edzőváltása, ami csak azért nem küldte a padlóra Selmeci Attilát, mert a szövetség a menesztett mesterre bízta az edzőbizottság vezetését. Ha nem is került hasonlóképpen a rivaldafénybe, mégis amolyan „szakmai dupla szaltónak” számított, hogy Késely Ajna Turi Györgytől elköszönve Bernek Péterre, egy „tejfelesszájú” pályakezdőre bízta magát. Aki úszóként ugyan ragyogó eredményeket ért el, ám eddig csak OKJ-s képzésben részesült, ráadásul alapfelkészültségű trénekként Késely Ajna előtt még egyetlen úszónak sem volt ez edzője.

Bernek Péter és Késely Ajna is a Tokióban felsorakozott magyar válogatott tagja volt, mindketten ifjúsági olimpiai bajnoki aranyéremmel büszkélkedhetnek, a versenyzéstől tavaly elbúcsúzott edző eggyel (2010: 200 méter hát), az úszást remélhetően még sokáig folytató húszéves Eb-ezüstérmes versenyzőnő pedig hárommal (2018: 200, 400 és 800 méter gyors).

Egyesületi múltjuk is összeköti őket: Bernek 2014-ben vált ki a Kőbánya kötelékéből, Késely ugyanonnan az idei átigazolási időszakban búcsúzott el. Ma már az sem titok, hogy közös munkájukról először Tokióban beszéltek, szándékuk megerősítéséhez mindketten gondolkodási időt kértek, ami csak pár napig tartott. A kézfogó után kézenfekvő volt, hogy Késely Ajna a BVSC-hez igazol, amely immár a hetedik éve Bernek munkaadója.

– Ajna nagy bátorságot tanúsított, amikor rám bízta magát, ez a bizalom egyértelmű jele volt, ami az én közel másfél évtizedes válogatott versenyzői tapasztalatommal és a lelkesedésemmel párosult. A kezdetek óta erős hátországot jelent a számomra, hogy a kérdéseimmel bátran fordulhatok a klubunk két elismert mesteredzőjéhez, Nagy Péterhez és Plagányi Zsolthoz, ahhoz viszont tartom magamat, hogy a végső döntéseket felelősségem tudatában jómagam hozzam meg. Versenyzői éveimet magam mögött hagyva, de azokból igen sokat tanulva az edzői pálya mély vizébe ugrottam fejest, egyelőre jól boldogulok. Azzal viszont tisztában vagyok, hogy a tudásom fejlesztésre szorul, ezért is jelentkeztem a Testnevelési Egyetemre –nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a 30. születésnapjához április 13-án elérkezett Bernek Péter.

Fotó: MÚSZ

A rövid pályás világ- és Európa-bajnok, de a parton egyelőre még „tanuló vezető” Bernek szerint jót sejtet Késely Ajna edzésmunkájának minősége, noha azt is elmondta, hogy a koronavírus elvett tőlük egy betervezett magaslati edzőtábort. Kétszer két hetet Hódmezővásárhelyen készültek, külföldre csak a debreceni országos bajnokság után utaznak el a BVSC legjobbjaival, köztük azokkal, akiknek az év nagy kihívását a június 18-án kezdődő budapesti világbajnokság jelenti.

– Az a hozzáállás, amit nap mint nap tapasztalok, emellett annak a munkának a mennyisége és a minősége, amit Ajna a medencében és a parton elvégez, túlzás nélkül topkategóriába sorolható. Nagyon figyel a táplálkozására, néhány dekányi súlyfelesleg miatt is aggódik, pedig egy olyan úszónak, aki az energiaigényes négyszáz méteren és a nyolcszázon a világ legjobbjaival készül összemérni az erejét, annak bőségesen kell étkeznie, nem szabad koplalnia. Ami viszont valós feladatot jelent a számára, az annak a sportág nagyjaira jellemző magabiztosságnak a kimutatása, ami a nagy sikerekhez szükséges, és a kudarckerülés gondolatát is képes eloszlatni. Örülök annak, hogy február óta Hajdú Anna, egy fiatal pszichológus is foglalkozik vele, mert gyorsan közelednek a bizonyítás napjai, elsőként az országos bajnokság, majd néhány nemzetközi felhozóverseny, június végén pedig a világbajnokság a Duna Arénában – sorolta Bernek Péter.

Az ifjúsági olimpiai bajnokokból kialakult páratlan edző-versenyző páros számára tehát, ha nem is vízválasztó, de fontos visszajelzésekkel szolgáló erőpróbának ígérkezik a debreceni ob, amelynek színhelye jó előjel Késely Ajna számára. Még alig volt tizenhárom esztendős, amikor az első felnőtt bajnoki vizsgáján a 200 gyorson harmadik lett, a Kőbánya váltóinak tagjaként pedig két-két arany-, ezüst-, valamint egy bronzérmet vehetett át.

– Első közös vizsgánkon Debrecenben a gyorsúszó számokra összpontosítunk, a 200, a 400, a 800 és az 1500 méterre, de Ajnára számítanak a BVSC váltói is – mondta befejezésül Bernek Péter, aki eddii munkájukat gyümölcsözőnek látja. Azt viszont már korábban tudatta Késely Ajnával, hogy ha nála jobb edzőt talál magának, nem fog az útjába állni. Ez azonban csak egy jelzés volt a versenyzőnek, aki biztos abban, hogy Bernek edzőként is sikeres lesz.

Borítókép: Bernek Péter nagyon elégedett Késely Ajnával (Forrás: MÚSZ/Derencsényi István)