Kovács Katalin egyszerre hálás és irigy

Schmidt Gábor, a szövetség elnöke köszöntőjében felidézte a magyar kajak-kenu történetének több mérföldkövét. Úgy fogalmazott, 2021 nem csupán a sikeres olimpiai szereplésnek, hanem a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia alapításának köszönhetően is kiemelten fontos évszám.

– Az elmúlt húsz évben óriásit fejlődött a sportág, megerősödött, kiszélesedett a mezőny. Nekünk ebben a megerősödött mezőnyben kell helytállnunk, és ez ma már módszertani háttér nélkül nem megy – emelte ki a szövetség vezetője.

Az akadémia elnöke, a háromszoros olimpiai és 31-szeres világbajnok Kovács Katalin érzelmes felvezetéssel indokolta, miért is vesz részt ebben a munkában.

– Aktív pályafutásom vége felé megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy szeretnék visszaadni valamit a kajak-kenunak, mert nagyon sokat kaptam a sportágtól. Akkor még nem tudtam, hogy mit. Aztán megkaptam a lehetőséget az akadémiával. Büszke vagyok arra, hogy kiváló csapattal dolgozhatok együtt. Mindenki borzasztóan motivált, köszönettel tartozom a szövetségnek, elsősorban Schmidt Gábor elnöknek, hogy támogatja az akadémia felépülését – fogalmazott Kovács Katalin, majd az építkezés hátteréről elmondta, mindent igyekeznek a lehető legjobban, a legmagasabb színvonalon elkészíteni, hogy később ne tehessenek szemrehányást maguknak. – Az ellenáramoltató medence és a sportdiagnosztikai központ olyan lehetőség, amiben magyar kajak-kenusnak még nem volt része. Kicsit irigy is vagyok a maiakra ezekért a lehetőségekért. Boldog és hálás vagyok, hogy részt vehetek ebben a munkában – tette hozzá.

Sáfár Sándor, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) sportakadémiákért felelős miniszteri biztosa korszakalkotónak nevezte a kajak-kenu sportban kialakult akadémiai rendszert, és reményét fejezte ki, hogy az olyan irányba fejlődik, amely hosszú évtizedekre meghatározza a sportágat.

Boros Gergely, az MKKSZ szakmai igazgatója az aktuális fejlesztésekről adott tájékoztatást. Szerinte a siker titka a hagyományok továbbvitele és az új irányok kigondolása. Ezen az úton haladva tavaly már több újdonságot is alkalmaztak – többek között hínárvágót a négyes hajón, lapáterőmérést, videóelemzést –, a módszertani központ pedig a mozgásszervi szűrések, a dietetika, a gyógytorna és a tehetségmenedzselés területén is segítséget nyújt majd a versenyzőknek.

Hüttner Csaba, a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya is üdvözölte a központ létrejöttét, mint mondta, tavaly, Tokióban is látszott, hogy csak azok az egységek lehetnek versenyképesek, amelyek mögött profi stáb áll. A szakember előretekintett a szezonra is, amely szerinte nagyon érdekesnek ígérkezik.

– Egyrészt új olimpiai számokat kaptunk, másrészt több olimpiai bajnokunk idén nem versenyez, ez hatalmas lehetőséget kínál a fiatalok számára – mondta, utalva a hatszoros olimpiai bajnok, idén pihenő Kozák Danutára, illetve a gyermeket váró, ugyancsak ötkarikás aranyérmes Bodonyi Dórára.

A magyarok számára az első verseny a május 19-22-én sorra kerülő racicei világkupa lesz, a viadalt egy héttel az első hazai válogató előtt rendezik. A világbajnokság idén megelőzi az Európa-bajnokságot, előbbit augusztus 3-7-én rendezik a kanadai Halifaxben, utóbbit pedig – a multisport Eb keretein belül – két héttel később Münchenben.

Borítókép: Kovács Katalin odafigyel minden részletre (Fotó: KKNKKA)