Latinul tanul, Laudára néz fel és 14 évesen jobb a felnőtteknél

Hivatalosan a címvédő Tim Gábor volt a jellemzően osztrák, cseh, lengyel és magyar autóversenyzőket felvonultató Swift Cup Europe bajnoka 2021-ben, de csak azért, mert Bucsi Attila olyan fiatal, hogy nemzetközi bajnokságokban hivatalosan még nem szerezhet pontot (16 év a határvonal).

A pályán egyértelműen Bucsi volt a legjobb a felnőttek között: a hat versenyhétvégéből négyszer ő szerezte meg a pole pozíciót az időmérőkön, a 15 futamból tízszer a dobogón végzett, ötöt meg is nyert az 1.4-es Suzukival.

Péntektől vasárnapig rendezik a Swift Cup Europe 2022-es idényének nyitófordulóját az ausztriai Salzburgringen, Bucsi az életkora miatt még mindig nem lehet bajnok.

– Idén az a cél, hogy az összes időmérőn megszerezzem a pole pozíciót – árulta el Attila. – Azért látok erre reális esélyt, mert az előző idényben is, két versenyhelyszín híján majdnem sikerült. Ha most teljesíteni tudom ezt a célt, akkor a futamok közül is jó lenne minél többet megnyerni, de a fordított rajtrácsos versenyek miatt ez kevésbé kiszámítható.

Bucsi autóján Niki Lauda matricája is felfedezhető. A Formula–1 legendás világbajnoka 2019-ben, 70 éves korában hunyt el, a fiatal magyar csak felvételekről láthatta versenyezni, s leginkább a James Hunttal való vetélkedését bemutató Hajsza a győzelemért című filmből ismerte meg a történetét, mégis felnéz rá.

– Miután először láttam a filmet, naponta többször megnéztem – válaszolta lapunknak Bucsi Attila. – Nagyon megfogott, hogy a balesete után, amiben megégett és majdnem belehalt, nem adta fel a harcot, és küzdött tovább. Utána dokumentumfilmeket és eredeti felvételeket is megnéztem a történtekről, mert nagyon érdekelt. A kitartás és a végsőkig való küzdelem miatt nézek fel Laudára, ezért van a matricája az autómon.

Latin, szimulátor és kipárnázott ülés

Bucsi még nyolcadikos az általános iskolában, a hosszúra nyúlt téli szünetben sem unatkozott:

– Egyrészt lekötött a tanulás, sok vizsgát kellett tennem, nemrég a matek és a latin elég nehéz volt. Másrészt igyekeztem tartalmasan tölteni a szünetet. Szimulátoron készültem a M1RA Esports versenyzőinek a segítségével, akikkel tavaly év végén online versenyeken is indultam. Speciális téli kupákon vettem részt, amelyek nagyon hasznosak voltak.

Bucsi Attila és a versenyautója Fotó: M1RA

Amikor 2019-ben először vezetett Suzukit a M1RA-ban, még olyan alacsony volt, hogy ki kellett párnázni az ülést, de mostanra belenőtt a versenyautókba.

– Eleinte nem volt elég az ülést teljesen előretolni és -dönteni, alá is kellett párnázni, és még úgy sem értem el teljesen a kuplungot – elevenítette fel. – Szerencsére ezekben a versenyautókban csak a felső tartományban fog a kuplung, így az a néhány centi elég volt, amennyire be tudtam nyomni. De például az is érdekes volt, hogy a biztonsági öv hátul a sisakom felett végződött, mert nem voltam olyan magas, hogy a lyuk fölé érjek. Most már nincsenek ilyen problémák, 166-167 centi vagyok, nincs szükség párnára sem, sokkal kényelmesebben ülök az autóban.

Jogosítványa egyelőre nem lehet, de már arról is határozott véleménye van, milyen sofőr lesz, ha „nagy lesz”:

– A közút nem versenypálya, és biztos nem akarok majd olyan sofőr lenni, aki összekeveri a kettőt. Szeretnék nyugodtan, szabálykövetően és a lehető legnagyobb biztonságban vezetni, ha egyszer már lesz jogosítványom.

A Swift Cup Europe-idény hat versenyhétvégéből áll, a Hungaroringre július 8–10-én érkezik a mezőny.

Borítókép: Bucsi Attila (Fotó: M1RA)