„Már nem leszek a régi” – Hosszú Katinka a debreceni aranya után

A tavaly márciusban rendezett ob-n Milák Kristóf megdöbbentette a világot a Duna Arénában, hiszen a szezon elején, papíron a csúcsformától még messze úszta meg a világ aktuálisan valaha volt második legjobb idejét a saját, a 2019-es vb-n teljesített világrekordja után 200 pillangón.

A debreceni ob-n elmaradt a hasonló Milák-show a szám világbajnoki és olimpiai címvédőjétől, ahhoz persze ezzel együtt sem férhetett kétség, hogy az övé lesz az aranyérem.

Milák mintegy egy testhossznyi előnnyel nyerte meg a döntőt a második helyezett Kenderesi Tamás előtt, aki a riói olimpián bronzérmes volt 200 pillangón. Teljes mértékben teljesült tehát a papírforma, beleértve Milák győztes idejét is.

Milák Kristóf a betegsége után elégedett lehet Fotó: Magyar Úszószövetség/Derencsényi István

Az 1:53,88 tőle nem kiemelkedő eredmény, a világ 53. legjobbja, miközben az örökranglista első négy helyén a magyar klasszis neve áll, de a felkészülés jelenlegi szakaszában sokkal inkább ez a realitás, mint a tavalyi Milák-szenzáció. Főleg, hogy a 22 éves klasszis nemrég még betegséggel küzdött, ennek fényében két hónappal a budapesti vb előtt nagyjából pont itt kell tartania, jelezte ezt a mosolya is a célban. Ráadásként 50 gyorson ezüsttel vezetett le a győztes Szabó Szebasztián mögött.

– Nagyon sajnáltam, hogy elkaptam ezt a betegséget, próbáltam minél többet minél gyorsabban visszahozni a formámból, és elégedett vagyok az eredménnyel a körülményekhez képest, bár mindig szeretnék kiemelkedően úszni – nyilatkozta Milák.

Megszületett Hosszú Katinka első bajnoki címe is Debrecenben.

A háromszoros olimpiai bajnok szerdán meglepetésre csak ezüstérmes lett 200 vegyesen, az ob második napján azonban nem sok kétséget hagyott afelől, hogy 200 pillangón ő lesz az első, több mint egy másodperccel előzte meg a második helyezett Berecz Blankát.

Hosszú Katinka sikeréhez kellett az is, hogy a szám világbajnoki címvédője, Kapás Boglárka nem állt rajthoz, mert mint azt lapunknak elárulta, a makacs deréksérülése miatt a visszavonulás is megfordult a fejében, és most egyszerűen nincs olyan állapotban, hogy vállalja a 200 pillangót.