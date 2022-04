Minden benevezett magyar játékos gólt szerzett Veszprémben

Felvetődött a kérdés, hogy mikor, ha nem most kísérletezzen Momir Ilics a fiatalokkal, akiknek jobbára epizódszerep jutott az eddigi BL-menetelés során. A meccsre nevezett keretet böngészve hamar kiderült, hogy a veszprémi stáb minimalizálni akarta a kockázatot, még a nyolcgólos előny birtokában sem ajándékozta meg játékpercekkel a feltörekvő tehetségeit. Árgus szemmel figyeltük, hogy vajon a válogatott Izrael elleni jövő heti vb-selejtezőit egészségi okok miatt lemondó Lékai Máté Szkopje után ezúttal is ott lesz-e a pályán. A válaszra nem is kellett sokat várni. Momir Ilics benevezte őt a találkozóra.

David Davis a meccs előtt nyilatkozott a Sport TV-nek. Sok kedves emléket ápolok, ezért nagyon jó visszatérni Veszprémbe. A nyolcgólos hátrányunk jelentős, de a visszavágón sem adjuk fel, a saját játékunkat akarjuk játszani. A szkopjei első félidő még úgy-ahogy elment, de a szünet után jobb volt a Veszprém. Az igazi probléma a helyzetkihasználás volt. Ezen kell változtatnunk Veszprémben– mondta a Vardar edzője, aki 2018 és 2021 között dolgozott Veszprémben.

Davis korábbi játékosával Omar Jahjával beszélgetett a bemelegítés előtt:

Hetven szurkoló érkezett Szkopjéból a visszavágóra, a Vardar orosz szélsője, Timur Gyibirovnak a vélhetően utolsó BL-meccsére.

Különösebb meglepetés nem volt a Veszprém kezdőcsapatában: Kentin Mahé, Petar Nenadics és Omar Jahja volt a három belső ember, Blaz Blagotinsek a beálló, Gasper Marguc és Manuel Strlek játszott a két szélen. A szkopjei hős, Rodrigo Corrales volt a kapus. Momir Ilics és stábja fikarcnyi rizikót sem vállalt az összeállítás terén.

Vardar-góllal indult a visszavágó, de pillanatok alatt 3-1-re fordított a magyar csapat. Omar Jahja, a hetek óta önbizalomhiánnyal küzdő fiatal egyiptomi is feliratkozott a veszprémi gólszerzők közé.

Különösebb nyomás nélkül játszhattak a felek, Nenadics harmadik góljával lett 6-3. Szemlátomást egy percre sem akarta elhitetni ellenfelével Ilics csapata, hogy lehet keresnivalója a visszavágón. Ez is indokolta a rutinos játékosok szerepeltetését a hazai oldalon. Mahé, a hetek óta önkívületben játszó francia irányító álomszép kínai figurából szerzett gólt. Blagotinsek helyére Nilsson érkezett. Néhány apróbb pontatlanságot kihasznált a Vardar. Az egyenlítésért támadt, amikor Sipos Adrián méteres hátrányból indulva vetődött egy szabad labdára a félpályánál, és lőtte az üres kapuba. A gól hűen mintázta a Veszprém hozzáállását.

Vardar-egyenlítés helyett zsinórban három góllal meglépett a Veszprém. A győzelem és a továbbjutás sem forgott veszélyben. Ezért vagy sem, mindenesetre a félidő záró tíz percére Ilics további két magyar játékost küldött a pályára: az egészségi problémákkal küzdő Lékai Mátét és Ligetvári Patrikot. Jorge Maqueda is érkezett. A spanyol Európa-bajnok góllal nyitott. A macedón csapat képtelen volt hatékonyan védekezni Nilsson ellen, a támadásaiba pedig rengeteg technikai hiba csúszott. Lékai volt a második magyar gólszerző a meccsen, ezzel lett 17-11. Ligetvári átlövéssel jelentkezett. Ötgólos Veszprém-előnnyel ért véget az első félidő.

A szünet után

A fiatal játékosait is bevetette Momir Ilics: Lukács Péternek és fiának, a felnőttválogatottban is számításba vett Ilics Zoránnak is lehetőséget adott. Mindketten góllal hálálták meg a bizalmat. Igen ám, de a biztos vezetés tudatában csökkent a koncentráció, és a Corralest váltó Vladimir Cupara hiába mutatott be bravúrokat. A Vardar kapujában is brillírozott a kapus, Gogov, ráadásul támadásban alaposan összekapta magát a kétszeres BL-győztes. Így a végén a győzelem is veszélybe került. Két és fél perccel a vége előtt kiegyenlített a Vardar. Váratlanul izgalmasan alakult a hajrá, a győzelem nem lett meg, a de a továbbjutás igen. Igaz, az már a múlt héten eldőlt.

A Telekom Veszprém a dán Aalborg ellen játszik a Final Fourba jutásért.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó: Telekom Veszprém–Vardar Szkopje 31-31 (18-13). Továbbjutott: Telekom Veszprém (61-53-as összesítéssel).

