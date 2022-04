Minden jegy elkelt, több év után ismét hokiláz Fehérváron

Egy meccs, 252 perc kiállítás… A két csapat legemlékezetesebb mérkőzését 2008 novemberében vívta Székesefehérváron, az akkor és ott történtek a mai napig terhelik a két klub viszonyát. A hazaiak kanadai légiósa, Derek Cou­ture a harmadik harmad elején 3–1-es osztrák vezetésnél honfitársát, Jeremy Rebeket a palánkra lökte – elevenítette fel az esetet a Nemzeti Sport. A védő a jégen maradt, a Red Bull termetes támadója, Matthias Trattnig pedig a szabálytalan csatárnak esett, és óriási bunyó kerekedett. A balhé pillanatában a jégen sem lévő Fodor Szabolcs (napjainkban az FTC vezetőedzője) a kispadról a jégre settenkedett, és ő is kőkemény pofoncsatát kezdett az amerikai Lee Sweattel, és alaposan meg is verte. A „fight night” néven elhíresülő összecsapáson – amely során összesen 252 perc büntetést osztottak ki a játékvezetők – a fehérváriak részéről még térdhasználatért Ryan Bonni is 16 meccses eltiltást kapott, Couture „csak” 12-t, de utóbbi szerződését azonnal felbontotta a klub. A Salz­burg utált ellenféllé vált, és ezen nem segítettek a bikák akkori edzője, Pierre Pagé nyilatkozatai, előfordult, hogy a Balkánhoz hasonlította a fehérvári atmoszférát. Később a fennhéjazó Pagé mosolyát is sikerült többször lehervasztaniuk a fehérváriaknak, de a kezdeti összekülönbözések beleégtek a fehérvári szurkolók lelkébe.