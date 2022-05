Ambros Martín: Nem volt elég idő felkészülni a Brest elleni meccsre

Ambros Martín azzal kezdte a 35-23-as meccs értékelését, hogy egyáltalán nem volt idő minden apróbb taktikai elemet begyakorolni a múlt heti odavágó után. – Ha tehettük volna, mindenre felkészülünk, de sajnos nem volt elég idő erre – kezdte a meccs értékelését az ETO spanyol edzője.

Majd kollégájához, Pablo Morelhez fordult. Kifejezte a „rossz érzését”: „Sajnálom, hogy olyan csapat ellen játszottatok, amely ilyen teljesítményt tud nyújtani, mint ma a Győr. Martín hozzátette, hogy csapatának a legjobbat kellett nyújtania ahhoz, hogy legyőzze az ellenfelét. A spanyol edző megjegyezte, hogy csapata az első félidőben annyi gólt lőtt, mint az első meccs hatvan perce alatt idegenben. Martínt lenyűgözte a hangulat, és kijelentette, hogy mindenkinek, a közönségnek és a saját csapatának is köszöni az élményt. – Boldog vagyok, hogy a legnehezebb pillanatban mindent kihoztunk magunkból – fogalmazott.

A mérkőzés legjobbjának megválasztott kilencgólos győri irányító, Stine Oftedal bízott abban, hogy a koronavírus miatt elrendelt korlátozások után újra telt ház lehet az Audi Arénában. – Reméltük, hogy ilyen lesz a hangulat. A közönség támogatása mindig extra dolgokat hozott elő belőlünk. S hogy mi volt a kulcs? Mi, játékosok belülről nagyon intenzívnek éreztük a mérkőzést. Hiszen tudtuk, hogy az ellenfél mire képes, Pablo volt az edzőm korábban, tökéletesen ismer engem. A Brest korábban mindig megnehezítette a meccseinket. Ahhoz képest, ahogyan alakult az első mérkőzésünk a párharc során, mi lehettünk büszkék a bresti döntetlenre. És most nagyon büszkék vagyunk a visszavágón nyújtott teljesítményünkre – mondta a norvég világklasszis.

A Brest edzője, Pablo Morel mindenekelőtt gratulált a Győrnek. – Amikor egy ilyen csapattal játszunk, kiderül, miért is ők a legjobbak. Az első meccs után idegenben is szerettünk volna bravúrt elérni, ez most nem sikerült. Sok sikert kívánok a Győrnek a Final Fourban! – értékelt Morel.

Coralie Lassource, a brestiek balszélsője kifejtette, hogy csapatával felkészült a győri hangulatra, de a saját játékukra akartak végig koncentrálni. – Tudtuk, hogy nehéz lesz. Mint Martín is mondta, az ellenfél ma fantasztikusan játszott. Tudtuk, hogy a védekezés lesz a kulcs, de mi ebben nem voltunk elég jók. A Győrt a fantasztikus kapusteljesítményei is segítették a győzelme felé vezető úton – mondta Lassource.

Borítókép: Ambros Martín azt hitte, hogy még nem vett át minden taktikai elemet a csapata a Brest elleni visszavágó előtt (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)