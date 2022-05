Győri varázslat a francia mumus ellen, Final Fourban az ETO

Kisvártatva a győriek is kikocogtak a színpadra, Szabó Tamás, az ETO hivatalos konferansziéja, hangosközlője, kommunikációs és nemzetközi igazgatója megosztotta a közönséggel, hogy végre, újra telt ház előtt rendeznek BL-meccset az Audi Arénában. Szépen lassan meg is telt az Audi Aréna, egyre több ember láthatta, amint Estelle Nze Minko, a Győr átlövője fogadja honfitársai, a Brest francia játékosainak az ölelését. Amandine Leynaud az ETO kapusa is eldiskurált a brestiekkel, majd mindkét fél, a magyar és a francia is nagyobb nyomatékkal folytatta a bemelegítést.

Ambros Martín benevezte az első meccset egészségi okok miatt kihagyó norvég kapust, Silje Solberget a Final Four-részvételért rendezett play off meccsre. Igaznak bizonyult tehát az Európai Kézilabda-szövetség Bajnokok Ligája-oldalának értesülése; a nemrég kisebb orvosi beavatkozáson átesett Solberg is vállalta a játékot.

Kaari Alvik Grimsbö is itt volt, az ETO korábbi háromszoros BL-győztes kapusa immár civilben szurkolt a Győrnek a helyszínen – tudhattuk meg Szabó Tamástól.

Az idegenbeli döntetlen után hazai pályán győznie kellett a Final Fourba jutáshoz a Brest ellen, amelyet az utóbbi négy egymás elleni meccsükön nem tudott legyőzni.

A Hansen, Oftedal, Rhiu belső hármassal kezdett a Győr. Blohm volt a beálló, a két szélen Faluvégi és Schatzl kapott játszott, Leynaud volt a kapus.

Labdaeladással kezdett a Győr, ezt azonnal büntette a Brest. Szűk öt perc alatt kiderült, hogy nem csak a kapusok teljesítménye állandósult a franciaországi meccshez képest, Stine Oftedal is feljavult. 3-3-nál hagyta állva az ellenfelét az ETO, ekkor Leynaud már négy védésnél járt. Pillanatok múlva 8-4 lett a Győr javára; hihetetlenül átszellemülten játszott Ambros Martín csapata.

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A 10. percben kért időt Pablo Morel, a Brest edzője. És ez után mintha kicserélték volna a vendégcsapatot: Foppa két góljával egy csapásra szorosabb lett az állás. Rhiu és Nze Minko visszaállította a négy gólos különbséget.

Oftedal nagyon élt: a norvég irányító szűk negyedóra után öt gólnál, Leynaud öt védésnél állt. Két lehetősége volt az ETO-nak az öt gólos vezetés megszerzésére, de akkor még nem élt ezekkel.

Martín cserélt: Blohm helyett Pintea, Rhiu helyett Kristiansen érkezett, és a két szélső személyét is megváltoztatta a Győr edzője, Schatzlt Fodor, Faluvégit Lukács váltotta.

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Leynaud újabb bravúrjai után Pintea volt az, aki a leendő győri, a nyártól az ETO-hoz szerződő kapus, Sandra Toft testén lelassuló lövésével alakult ki az öt gólos előny. Lukács még ehhez is hozzá tett egyet. Ugyanúgy hattal ment a Győr, mint egy hete a Brest – szintén az első félidőben – hazai pályán.

Voltak azonban apróbb figyelmeztető jelek: a védekezés alappillére, Anne Mette Hansen már két kiállítást szedett össze, és a félidő hajráját kettős emberhátrányban kezdte a Győr. Az előny rögtön négyre apadt. Majd újra hatra kúszott fel, sőt hétre. Eldőlni látszott a meccs és a továbbjutás.

Estelle Nze Minko góljával 20-12-re alakult az első félidő vége.

Gyors gólváltásokkal folytatódott a meccs, elsősorban Pintea villogott. A román beálló bármilyen helyzetből gólt tudott elérni, az átlövőteljesítményre nem is volt szüksége az ETO-nak. Crina Pintea minden labdát összeszedett. Szűk húsz perccel a vége előtt már-már megalázó különbség alakult ki Lukács gólja után. A közönség 10-et számolt a Brestre, 26-16-nál a harmadik idejét is kikérte Borel.

Martín lecserélte a kapusát, Leyanud lejövetelét hatalmas taps fogadta, Glauser védett a folytatásban. Úgy tűnt, hogy ennek nincsen semmilyen jelentősége: az ETO nagyon megnyugtató előnnyel robogott a Final Four felé vezető úton.

Glauser hetest védett 29-20-nál, ezzel a maradék kedvét is elvette a franciáknak a lehetséges talpra álláshoz. Pintea és Oftedal megállíthatatlan volt támadásban, olykor Ryu is megrázta magát. Egy kérdés maradt nyitva bő tíz perccel a meccs vége előtt. Meglesz-e a tízgólos különbség vagy a Brest nem hagyja, hogy megessen vele ez a csúfság?

A Győr, pontosabban Glauser nem kegyelmezett, az ETO 35-23-ra győzött, a szezonban nyújtott legjobb játékával átszaladt a Bresten, és története során a hatodik Final Fourjára készühet.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó: Győri Audi ETO–Brest Bretagne 35-23 (20-12). Továbbjutott: Győr (56-33-s összesítéssel).

Borítókép: Amandyne Leynaud világklasszis formában védett (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)