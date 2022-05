Érzelmileg viselte meg a vereség a magyar klasszist

A legjobb magyar kosárlabdázónak nincsen szerencséje a nemzetközi kupadöntőkkel. Tavaly a Barcelona, idén az elmúlt hétvégén a Real Madrid csapatával maradt alul a török Efes Anadolu ellen az Euroliga fináléjában. Hanga Ádám nem titkolja, érzelmileg megviselte a vereség. – A legnehezebb azt elfogadni, hogy nem sikerült, hogy karnyújtásnyira voltunk a sikertől. Ráadásul nekem egy éven belül két vesztes finálé jutott, amit nyilván máshogy éltem meg. Persze a tavalyi, Barcelonával elvesztett döntő is fájt, de az más helyzet volt, akkor alig játszottam. Most kulcsjátékos voltam, és általunk végig kontrollált meccsen kaptunk ki. Az első, ami eszembe jutott a döntő után, hogy vajon leszek-e még ennyire közel, lesz-e lehetőségem még valaha Euroligát nyerni… Idáig eljutni is nagy szó volt, főleg olyan csapattal, amelyet az idényben sok kritika ért. A győzni akarásunk példás, de nem lett teljes a kép. Marad a sebek nyalogatása. Ilyenkor az ember megpróbálja más perspektívába helyezni az életét: van egy szerető családom, egészségesek a gyerekeim, és jólétben élünk, amire nem mindennap gondolunk. Én ehhez fordulok, mert komfortérzetet nyújt. A kislányaimat nem érdekli, apu miért morcos, ha velük vagyok, félre kell tennem a csalódottságomat. S új célt kell kitűzni, mert az segít. Az ilyen mentális és fizikai erőfeszítés után jön az érzelmi kiürülés, ilyenkor az ember legszívesebben elbújna a világ elől – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a 33 éves klasszis.

Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic

Hanga a családja mellett kapcsolódik ki, próbál arra fókuszálni, hogy milyen kiegyensúlyozott élete van, és természetesen nem feledkezik meg a szezon hátralevő részéről sem. Ma kezdődik a Manresa elleni elődöntő a spanyol bajnokságban.

Borítókép: Hanga Ádám a spanyol bajnokságban vigasztalódhat (Fotó: AFP)