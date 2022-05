Franck Boli fáradt volt, azért lőtt gyönyörű gólokat a kupadöntőben

Fortune Bassy a nigériai, Franck Boli az elefántcsontparti, Carlos Auzqui argentin zászlót magára tekerve lépett fel a dobogóra, hogy átvegye a Magyar Kupa-győzes csapat tagjainak járó érmeket. Utóbbi felvitte magával kisgyermekét is, akire először ráadta a mezét, a kicsin ez úgy festett, mint egy hálóing, majd ő is kapott a nyakába egy medáliát. Bár a Fradiban pályára lépett tizenöt futballistából mindössze négy magyar, a légiósok is szemlátomást rendkívül büszkén ünnepelték az újabb sikert.