Fucsovics a saját dolgát nehezítette meg Párizsban

A legjobb magyar férfi teniszező, a világranglista 57. helyén álló Fucsovics Márton a selejtezőből érkezett Geoffrey Blancaneaux-val csapott össze a Roland Garros első fordulójában. Fucsovics francia ellenfele jelenleg karriercsúccsal a 191. pozíciót foglalja el. A 23 éves rivális életében először szerepelt főtáblán szülővárosának Grand Slam-tornáján.

Első találkozójuk magabiztos adogatójátékokkal indult, 2:2-nél viszont a 30 éves nyíregyházi teniszező – aki 2020-ban nyolcaddöntős volt a Roland Garroson – elvette a hazai közönség támogatását élvező Blancaneaux szervagémjét. Fucsovics következő adogatását még nehezen hozta, a szett további részében viszont nem igazán hozott kiegyenlített játékot, a magyar teniszező 34 perc alatt előnybe került.

A folytatás is brékkel indult, Fucsovics hat játékot nyert sorozatban, majd 4:2 után újabb gémet vett el francia riválisától, aki azonban 5:2-nél visszabrékelt. Végül Fucsovics 59 perc alatt nyerte meg a szorossá váló játszmát. Blancaneaux a harmadik játszmában is keményen küzdött, a mérkőzésen először brékelőnybe került, azonban Fucsovics rögtön vissza is vette az adogatójátékot. Ebben az időszakban főleg a fogadók voltak eredményesek, a játszma hajrájának 4:4-ről vágtak neki a felek, majd a magyar teniszező a hatodik meccslabdáját kihasználva, 2 óra 38 perc után győzött.

A következő fordulóban Fucsovics ellenfele a Balázs Attilának mindössze három nyert játékot engedélyező, huszadik kiemelt horvát Marin Cilic lesz.

Borítókép: Fucsovics Mártonnak csak a harmadik szettben adódtak nehézségei (Fotó: AFP)