Lesznek változások a Fradi keretében, csak gyors futballisták jöhetnek

– Van négy, öt, hat játékosunk, aki el fog menni, az ő pótlásukon már fél éve dolgozunk. Előre dolgoztunk, és kinéztük azokat a játékosokat, akik felé mozgunk most, egy-két fix pont már van, és aztán megpróbálunk tovább menni. A dolognak az a nehézsége, hogy nekünk a nemzetközi kupa miatt, ami nagyon hamar kezdődik, korán kell igazolni. Egy csomó játékos kivár még az igazolásával az átigazolási időszak végéig. Nehéz szakmai kérdés, de ezért kell előre dolgozni. Van egy szabályunk azonban, egy gyorsasági szint, ami alatt nem igazolunk le játékost, 32 kilométer per órával kell tudnia futni egy játékosnak ahhoz, hogy a Ferencvárosban játsszon. És a mostani igazolások ilyenek.

Érdekes téma volt az edzőváltás kérdése: mint köztudomású, az év elején mennie kellett az osztrák Peter Stögernek, és az ő helyére érkezett Sztanyiszlav Csercseszov. Az elnök értékelte a váltás körülményeit, a hatásait, és elárulta, mi a minimum cél számára:

Fotó: Teknős Miklós

– Mi nem szoktunk havonta edzőket cserélni, az előző edzőnkkel (Szergej Rebrov – a szerk.) három, az azelőttivel (Thomas Doll – a szerk.) öt évig tudtunk együtt dolgozni. Számomra is furcsa volt, megpróbáltuk jól körüljárni a helyzetet (az edzőválasztást – a szerk.), de akkor az az igazság, hogy tévedtünk. Úgy látom, hogy most a Fradi karakteréhez megfelelő edzőt találtunk. Szervezettségben feltétlenül előreléptünk ebben a szezonban, volt egy időszak, amikor csapatként elég nehezen működtünk, és úgy látom, hogy összeállt ez a társaság. Nekünk a külvárosban azt mondják, hogy Csercseszov egy kicsit bevállalósabb edző, azt gondolom, hogy ő egy kicsit bevállalósabb pasas. Jobban támogatja a támadójátékot, ez nemzetközi szinten egyébként nagyon veszélyes dolog, mert ott egy pillanat alatt kontráznak le téged. Abban reménykedem, hogy előrébb tudunk lépni. Azt a minimum célt kezdem kitűzni magunk elé, hogy meg kell érni a tavaszt a nemzetközi porondon. Úgy szeretném, ha egy vagy két magyar csapat is meg tudná érni a kupatavaszt. Megvan hozzá mindenünk, megvannak hozzá a stadionok, megvan a közönség. Sok évtizeddel ezelőtt játszottak kupadöntőt negyvenezer ember előtt, most harmincnyolcezren vannak ma itt. Megvan az infrastruktúránk, megvan az utánpótlás-nevelésünk, készen állunk, hogy Európában megint egy lépcsővel előrébb lépjünk.

Arra a kérdésre, hogy jövő ilyenkor milyen esetben lenne elégedett, Kubatov Gábor ezt felelte:

– Ha a Bajnokok Ligája csoportkörében játszanánk, és onnan még tovább tudnánk jutni, tavasszal pedig még legalább egy fordulót tudnánk menni. Akkor azt hiszem, ugrottunk egy lépcsőt.

Borítókép: Kubatov Gábor nem elégedett, további előrelépést vár (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)