Maraton és rövid táv – tokiói ezüstérmesünk különleges kihívása

Az ismert maratoni specialisták – Boros Adrián, Máthé Krisztián, Aranyosi Gábor, Solti László – mellett idén kisebb meglepetésre jól ismert síkvízi kajakosok is elindultak a még május elsején Kaposvárott megrendezett első maratoni válogatón, amely egyben a challenge-sorozat első állomása volt. A Tokióban ezer méteren Kopasz Bálint mögött ezüstérmes Varga Ádám, a még 2012-ben a négyessel szintén ezüstérmes Kulifai Tamás, továbbá az olimpiára szintén kijutott Béke Kornél, a játékokról éppen lemaradt Noé Bálint nem csupán edzésképpen vállalták a küzdelmet a hosszú távú specialistákkal, hanem alaposan felkavarták az állóvizet. Noé Bálint győzött csupán három tizeddel megelőzve Varga Ádámot a 30 km-es táv legvégén, s csak utánuk következtek a profi maratonisták, Máthé Krisztián és Boros Adrián.

– Idén augusztusban rendezik az Európa- és a világbajnokságot is, ezért a július közepén esedékes Világjátékok belefér a csapatunk felkészülésébe. Az első válogató után ugyan közülünk már csak Noé Bálintnak van esélye kiharcolni a részvételt, de úgy döntöttünk, hogy mindannyian elindulunk e hét végén az országos bajnokságon is. A hosszú evezések különben is hangsúlyos részét képezik a tavaszi munkánknak, ebben tehát nincs újdonság, a kiszállást, beszállást, futást gyakoroltuk kicsit, jó érzés volt feleleveníteni a régi emlékeket – mondta az érdeklődésünkre Varga Ádám, aki az ifjúsági korosztályban a maratoni szakágban is világbajnok volt.

A Világjáték a nem olimpiai sportágak, illetve az olimpiai programban nem szereplő versenyszámok – lásd maratoni kajak-kenu – seregszemléje. Az esemény növekvő presztízséről árulkodik, hogy a magyar győztesek 17,5 millió forint jutalomra számíthatnak az idei verseny után, amelyet július 7–17. között rendeznek Birminghamben. A tavalyi eredményeinek köszönhetően itthon Boros Adrián élvez védettséget, az ob egyfajta szétlövés közötte és Noé Bálint között. Ám speciális játékszabályok szerint, hiszen kettejüknek nem írnak ki külön futamot, ők is együtt lapátolnak a többiekkel.

– Szó sincs róla, hogy hagynánk kettejüket elmenni, éles verseny lesz, igazi presztízscsata – jegyezte meg Varga Ádám, hozzátéve, ebben az évben is elsősorban az olimpiai számokra készül.

– Idén is az ezer egyes a fő számom. Az olimpiával szemben a világ- és az Európa-bajnokságon nemzetenként csupán egy induló lehet, így azzal is számolnom kell, hogy lemaradok erről a lehetőségről, hiszen az olimpiai bajnok Kopasz Bálint is ott lesz a mezőnyben. Elindulok ötszáz méteren, valamint ötszázon csapathajókban is, hiszen az ezer egyes mellett a kettes és négyes ötszáz a másik két olimpiai futam – beszélt a terveiről Tokió ezüstérmese.

Borítókép: Varga Ádám univerzális kajakos (Fotó: Mirkó István)