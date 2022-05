Ugyanúgy, mint az olimpián: Kopasz Bálint, mögötte Varga Ádám

Ideálisnak mondható körülmények mellett, szép napsütésben, enyhe szélben vágott neki a mezőny a nap első, egyben legrangosabb döntőjének, a férfi K–1 1000 méteres futamnak Szegeden. Az olimpiai bajnok Kopasz Bálint lényegében rajt-cél győzelmet aratott. Egyedül Tokió ezüstérmese, Varga Ádám tudta tartani vele a lépést, de csakúgy, mint Tokióban, a hajrában Kopasz ellenállhatatlan volt, két másodpercet vert a vetélytársára. Mögötte következett az igazán nagy szakadék, a harmadik helyezett Béke Kornél több mint nyolc másodperces hátrányban követte Vargát.

– Örülök, hogy ilyen jó formában kezdtem az évet, nem számítottam erre. Hónapok óta egyedül készülök, illetve a sevillai edzőtábor után volt egy komoly sérülésem, két hetet teljesen kihagytam. Az elmúlt napokban kezdett visszajönni az a forma, amit tavaly év elején is hoztam. Erős rajttal indítottam, majd egy 90 százalékos utazót mentem. Az utolsó háromszázon indítottam meg a hajót, az utolsó métereken pedig már egy kicsit kiengedtem, szoknom kell még a táv végét – értékelte a versenyz Kopasz Bálint a Magyar Kajak-kenu Szövetség honlapjának.

Varga Ádám először is gratulált a győztesnek, majd úgy fogalmazott, versenyezhetett volna kicsit jobban, de valószínűleg akkor sem tudta volna megverni Kopasz Bálintot.

– Legközelebb valószínűleg nem kezdek ilyen erősen, mert most nagyon elfáradtam. Ez volt az első síkvízi verseny idén, mindenki fog gyorsulni, így sok minden változhat még – tette hozzá bizakodva.

A két klasszis vasárnap ötszáz méteren is összecsap.

C-1 1000 méteren Adolf Balázs is több mint egy hajóval a mezőny előtt ért célba.

– Melós pálya volt, a szembeszél nem annyira a barátom – mondta a futam után Adolf. – Nyomni kell végig, hosszú a táv, és az esélyesség terhe is nehéz, így az elég jól sikerült a világkupa után. De megnyugodtam, hogy sikerült ezt most összehozni. A következő hetekben is bele kell állnom a melóba, utána ugyanígy rá kell pihennem, gyorsulnom, és akkor szerintem még ennél is jobb formát tudok hozni.

Borítókép: Kopasz Bálint továbbra is a sportága király (Fotó: MKKSZ)