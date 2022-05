Ukránból lett orosz hazafi, összevásárolt amerikai válogatott

Rögtön a sakkozás első hivatalos világbajnokának roppant kalandos az életútja. Wilhelm Steinitz zsidó család gyermekeként az akkor a Habsburg Birodalomhoz tartozó Prágában született, majd később kivándorolt Amerikába.

Utódja, Emanuel Lasker még nála is regényesebb életet élt. Poroszországban, Berlinchenben, mai lengyel nevén Barlinekben született. A zsidóüldözés elől menekülve 1935-ben a Szovjetunióba emigrált, fel is vette a szovjet állampolgárságot, de idővel jobbnak látta Hitlerhez hasonlóan Sztálintól is biztos távolságba kerülni, s 1937-ben kivándorolt Amerikába, s ott is halt meg.

A sakkozás negyedik világbajnok, Alekszandr Aljechin az első világháború alatt a fehérek oldalán kötött ki, majd Franciaországba emigrált. Az ő élete is forgatókönyv után kiált...

Különös egybeesés, hogy a második világháború a Buenos Airesben éppen zajló sakkolimpia idején tört ki, s az ott szereplő európai sakkozók többsége soha többé nem tért vissza szülőhazájába.