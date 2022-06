A magyar válogatott térdre kényszerítette az angolokat

Magán a meccsen az angolok előtt adódott az első nagy helyzet, de Nagy Zsolt bravúrosan mentett Bowen elől.

Az első magyar lehetőségből ellenben gól lett! Szoboszlai szabadrúgása után az angolok nem tudtak felszabadítani, Harry Kane lyukat rúgott a saját tizenhatosán belül, ezt pedig Sallai Roland használta ki.

A Freiburg támadója tavaly a Wembley-ben büntetőből volt eredményes Anglia ellen, most újra betalált a Háromoroszlánosok kapujába, döbbent csendet előidézve a Molineux-ban – leszámítva persze a vendégszektort.

Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

A folytatásban próbálkoztak az angolok, de Dibusznak a legnagyobb bravúrját Willi Orbán öngólveszélyes fejese után kellett bemutatnia. A magyar védőtől megirigyelte ezt a megoldás Kalvin Phillips, ő Szoboszlai szabadrúgását csúsztatta majdnem a saját kapujába, de ezúttal Reece James mentett a gólvonalról. Az angolok szögletei után akadtak néha izgalmas pillanatok a magyar tizenhatoson belül, de sem ezek, sem a kontráik nem zárultak jó lövéssel. A magyar csapatnak nem volt annyi helyzete, mint a hazai meccsen, bár Szalai Ádám éles beadása még hordozott magában veszélyt. A szünetre 1-0-s magyar előnynél vonulhattak a csapatok, és az angol szurkolók ezúttal már inkább a saját játékosaikat fütyülték.

Gareth Southgate változtatott, a második játékrészre beküldte Raheem Sterlinget, és a játékrendszeren is módosított, átállt a hazai csapat is három középső védős felállásra. Ennek eredményeként James átkerült a jobb oldalra, onnan adott be, de Kane középen lemaradt. Látszódott az angolokon, hogy Southgate feltüzelte őket az öltözőben, de Dibuszt továbbra sem dolgoztatták meg.

Az első óra vége előtt Rossi is változtatott, Callum Styles és Szoboszlai Dominik helyett Nagy Ádám és Gazdag Dániel érkezett a pályára. A kezdeti angol rohamok alábbhagytak, sőt Sallai kerülhetett volna helyzetbe, de Schäfer hosszú indítását nem tudta jól átvenni. Az angol drukkerek kezdtek egyre türelmetlenebbé válni, a magyar szurkolók sokkal vidámabban buzdíthatták csapatukat.

Southgate bevetette a koronavírusból felépült Phil Fodent is, míg Rossi – aki időközben kapott egy sárga lapot is a francia játékvezetőtől – végrehajtotta a szokásos centercserét: Szalai Ádám helyett Ádám Martin érkezett az utolsó huszonöt percre.

S a Paks támadója szinte az első labdaérintéséből gólpasszt adott! Sallai Roland okosan, Aaron Ramsdale lába mellett lőtt a kapuba.

Az angolok kétségbeesetten próbálkoztak, több veszélyes tömegjelenet is kialakult a magyar büntetőterületen belül, de valamennyit megúsztuk.

S ekkor jött a Nemzetek Ligája váratlan magyar sztárja, Nagy Zsolt, aki óriási bombagólt lőtt!

A Puskás Akadémia védője három napja, Németország ellen szerezte az első gólját a válogatottban, gyorsan megérkezett a második is. Az angol szurkolók pedig tíz perccel a vége előtt elindultak hazafelé, akik pedig maradtak, azok Southgate-et kezdték ócsárolni. Előbbiek lemaradtak John Stones kissé szigorú második sárga lapjáról, utóbbiakat pedig mintha hergelte volna az angol kapitány a legtöbbet kritizált játékos, a középhátvéd Harry Maguire becserélésével.

S még mindig nem volt vége: Gazdag Dániel is betalált, így 4-0-ra nyertünk. Ez volt az első győzelmünk Angliában a legendás 6-3 óta, ezúttal még nagyobb lett a különbség.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 4. forduló Anglia–Magyarország 0-4 (0-1), Wolverhampton, Molineux, 28 839 néző, jv.: Turpin (francia) gólszerzők: Sallai (16., 69.), Nagy Zs. (80.), Gazdag (89.) Kiállítva: Stones (82.) A csoport másik meccsén: Németország–Olaszország 5-2 (2-0). Az állás: 1. Magyarország 7 pont, 2. Németország 6, 3. Olaszország 5, 4. Anglia 2.

Orbán Viktor is gratulált a magyar válogatott hatalmas diadalához

A miniszterelnök az Anglia elleni 4:0-ás győzelmünkhöz az alábbiakat írta a közösségi oldalán:

Most kell szerénynek lenni...

Borítókép: Sallai Rolanddal nem bírtak az angolok (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)