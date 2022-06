Ambros Martín megérzése és a hosszabb kispad döntött a Győr javára

A Győr Esbjerg elleni Bajnokok Ligája-elődöntőjét a mélyebb keretének köszönhetően nyerte meg.

Így ünnepeltek a győriek:

Erről is beszélt a dánok legjobbja, az előző szezon MVP-je, a norvég Henny Resitad is. Még magam is keresem az okokat, egyszerűen tudnunk kellett volna váltani. Természetesen a Győrnek hosszabb volt a kispadja, de nem foghatjuk csak erre a vereséget, viszont igaz, hogy az ellenfél jól élt a nagyobb variációs lehetőségével – mondta a meccs után a 23 éves klasszis. Reistad hozzátette, a Győr semmivel sem lepte meg, még a követő emberfogással sem, amit Estelle Nze Minko alkalmazott vele szemben. – A dán bajnokságban is szembesültem már hasonlóval, és egyébként is minden eshetőségre fel voltunk készülve. Más kérdés, hogy amikor emberelőnyben játszott az ETO, ügyes húzás volt akkor rám állítania egy embert – fogalmazott a 23 éves világ-, és Európa-bajnok játékos.

A keret mélysége mellett volt még egy lényeges különbség a két csapat között: a kapusteljesítmény. Utólag kiderült, ezt maga a Győr edzője, Ambros Martín is bevallotta, hogy ösztönös megérzés volt beküldeni Reistad hetese előtt az addig remekül védő Silje Solberg helyére a francia kapust. Heteshez készült a Vipers, és arra gondoltunk, hogy érdemes lenne őket meglepni valamivel, a kapuscserére gondoltunk. Bejött, megérzés volt– mondta a Győr edzője.

Leynaud első védése a hétből:

Leynaud, a profi karrierje utolsó előtti mérkőzésén pályára lépő kapus a szokásos laza, de szerény stílusában adta elő a véleményét a történtekről. Ahogy mondtam korábban, én csak a pillanatot akartam élvezni. Azt, hogy a Final Fourban, egy csodálatos arénában, pályafutásom utolsó előtti mérkőzésén jól szerettem volna érezni magam a pályán. Szólt az edzőm a hetes kivédése után, hogy maradjak a kapuban. Szerintem csak megérzés volt ez a részéről. Örülök, hogy így döntött. Holnap a BL-döntővel végleg elbúcsúzom a kézilabdától. Kell ennél szebb búcsú? Szerintem nem– mondta a kiváló kapus.

A vasárnapi döntőben a Metz ellen 33-27-re nyert címvédő Vipers lesz a Győr ellenfele.

Borítókép: Leynaud volt az egyik főszereplő az elődöntőben (Fotó: Nemzeti Sport)