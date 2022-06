Az elképesztő buzdítás olykor megnehezíti a kapusunk dolgát

Rengeteg magyar lövés kötött ki a kapufán, esetleg az ausztrál kapus kezében. Rybanská Natasa felfedte, minden gólért keményen meg kellett dolgozniuk.

– Örülök, hogy bementek a lövéseim, mert úgy éreztem, hogy az összes gólért vért izzadtunk. Nagyon nehéz volt betalálni, úgy éreztem, hogy mindegyik lövés a kapufán kötött ki, esetleg kivédték vagy el sem jutottak a kapuig. Jó érzés volt, hogy a lányok bíztak bennem, és nekem adták a labdát annak ellenére is, hogy az első lövés nem ment – fogalmazott az UVSE játékosa, majd ő is megdicsérte a közönséget. – Hihetetlen érzés így játszani. Mindegyik sportolónak azt kívánom, hogy megtapasztalhassa, milyen így játszani, én libabőrös voltam végig. Olyan extázisba kerül ettől az ember, hogy nem is fárad el. Emiatt én csak most vettem észre, hogy elfáradtam. Nagyon jó volt itt játszani, élveztük, várom a következő mérkőzést.

Magyari Alda arról beszélt, bár rengeteg energiát ad neki a közönség buzdítása, ez néha kissé megnehezíti a dolgát a találkozókon.

– Azt éreztem, mintha velem együtt irányítana a közönség. Feltölt engem ez a hangzavar. Fantasztikus érzés, mikor egyszerre kiabálják, hogy „hajrá, magyarok!”. Néha nehéz túlkiabálni őket a védekezésnél, de ez legyen a legnagyobb baj. Nagyszerű érzés ilyen közönség előtt játszani, és remélem, hogy örömet tudunk még okozni nekik – áradozott a 21 éves kapus. – A támadáshoz nem értek, ezt a lányokra bízom, de azt gondolom, hogy a hibákat ki fogjuk javítani. Szerintem hiába vezettek az ausztrálok, az összhang, a tudatosság és a tűz megvolt bennünk, így egy percig sem gondolták, hogy ma esélyük lehet ellenünk.

Bíró Attila dicséretekkel halmozta el a női válogatott tagjait a mérkőzés után.

– Az első negyedben védekezést kellett váltanunk, ami jól sült el, és gyakorlatilag a saját fegyverükkel győztük le őket. Mert nemcsak felvettük velük a versenyt fizikális értelemben, úszásban, hanem helyenként jobbak is voltunk. Talán a végeredmény is bizonyítja ezt. A védekezésünkkel nyertük meg ezt a mérkőzést. Ez a csapat már megmutatta néhányszor, hogy jól tud vízilabdázni, képes sok gólos, közönségszórakoztató meccset játszani. Most a harcosságunkkal győztünk, és megmutatta a csapat, hogy így is tud nyerni. Az edzőnek talán az a legnagyobb öröm egy ilyen mérkőzésen, hogy a csapata gyengébb támadójátékkal is tud nyerni – zárta értékelését a szövetségi kapitány.