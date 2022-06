Az ősi rivális szerbek segítették férfipólósaink felkészülését

A csoportkör tanulságait így értékelte Märcz Tamás:

– Egyre gyorsul a vízilabda, egyre több támadást vezetnek a csapatok egy mérkőzésen belül, gyorsabbak a mikromozgások a kapu előtt.

Egyre kevesebb a gyenge csapat a férfimezőnyben, technikailag és fizikailag jól felkészített játékosok szerepelnek a vébén, ezért az elvárásnak megfelelően a maximumot kell kiadnunk magunkból, hogy hozzuk a mérkőzéseket vagy olyan különbséggel nyerjünk, amilyennel elképzeltük.

Ezen a három találkozón a magunkkal szembeni elvárás alapján kötelező volt a győzelem, de kötelező volt az is, hogy magas színvonalon, sebességgel és dinamikával vízilabdázzunk. Tapasztaltuk, hogy egy kis kimaradást is azonnal gólokkal büntetnek a riválisok, úgyhogy nagy figyelemmel kell játszani, hogy limitáljuk az ellenfelek lehetőségeit.

Az olaszokat aztán így jellemezte a szövetségi kapitány: – Friss és gyors az olasz csapat. Nem okozott különösebb meglepetést a játékuk, nem igazán láttam új dolgot. Akik nemrég kerültek be a válogatottba, ismertem a klubjukból vagy utánpótlás-tornákon láttam őket. Azokat a játék­elemeket váltogatják, amiket láttunk a korábbi napokban, illetve amikkel a világligában is kísérleteztek.

Igyekeznek gyors lefordulásokat vezetni, pörgősen játszanak, elég jól, agresszívan védekeznek, sok mozgást végeznek támadásban, szóval hozzák a megszokott olaszos vízilabdát.

Märcz Tamás a Nemzeti Sportnak nyilatkozva beszélt a közönség támogatásáról: – Amikor bevonulunk, látjuk a támogató tekinteteket és a zászlókat, amelyek fentről lefelé piros-fehér-zöldek, és nem más irányban vannak rajtuk ugyanezek a színek. Ez kiindulópontnak kiváló, viszont helyettünk nem nyer meccset a szurkolótábor. Bizalmat, lendületet és hitet ugyanakkor adhatnak kívülről a nézők, ez szerintem megvan a játékosokban is, de az nagyon jó, hogy kívülről is segítséget kapnak. Vízilabdaélmény a köbön, a külföldi vízilabdázók, akik még nem jártak nálunk, tátott szájjal nézik, hogy ilyen előfordul a sportágban. Bárcsak mindenhol ezt láthatnánk! Úgy tűnik, a magyar vízilabda továbbra is brand, és vonzza a közönséget, mi pedig igyekszünk ezt meghálálni.

A kapitány megerősítette, hogy válogatottunk rutinos emberei már évek óta a negyeddöntőre hegyezik ki magukat.

Majd elárulta, hogy a szerbek segítségével készültünk az olaszok ellen. A két csapat hétfői edzése időben egybeesett, s ezt kihasználva a felek szűk órát kétkapuztak.

A másik ősi rivális ellen nincs mit titkolni, különben is, a szerbekkel csak a döntőben kerülhetünk össze. Kínálja magát, hogy az a meccs lenne a torna megkoronázása.

Férfitorna, a negyeddöntő mai menetrendje 13.00: Görögország–Egyesült Államok

16.00: Szerbia–Horvátország,

18.30: Spanyolország–Montenegró

21.00: Magyarország–Olaszország

Borítókép: Tizenegy góllal jelenleg Zalánki Gergő a magyar válogatott legeredményesebb játékosa (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)