Egyetlen centi és a bajnok utolsó ugrása döntött itthon az aranyról

Takács Boglárka pénteken a 100 méter sík mellett a 4x100 méteres váltó tagjaként is győzött, az országos bajnokság záró napján pedig a 200 métert is megnyerte, mégpedig 23,60 másodperces új egyéni csúccsal. A BHSE sprintere mögött Kocsis Anna Luca szintén élete legjobbjával ért célba (23,87). Férfi 200-on Máté Tamás 20,67-es egyéni csúccsal védte meg bajnoki címét. Az FTC atlétája később a 4x400 méteres váltóval is felállhatott a dobogó legfelső fokára, így két aranyéremmel zárta a hétvégét.

Márton Anita a szombati súlylökés után a záró napon a diszkoszvetést is megnyerte. A Békéscsabai AC versenyzője 56,07 méteres dobásával utasította maga mögé a címvédő Kerekes Dórát (51,59 m). Világbajnokunk ezzel 13. ob-sikerét aratta diszkoszvetésben egy nappal azután, hogy súlylökésben 16. alkalommal állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Bartha-Kéri Bianka élete harmadik legjobb futásával már nyolcadszor nyerte meg a 800 métert pályafutása során a szabadtéri országos bajnokságon. Az SVSE atlétája ezúttal 2:01.37-es idővel lett magyar bajnok.

A női távolugrás hihetetlen fordulatokat és izgalmakat tartogatott. Lesti Diana 6,36 méterrel már az első körben megugrotta idei legjobbját, majd a negyedik körben Farkas Petra előbb két centire megközelítette őt, majd az utolsó ugrásával megelőzte. A különbség egyetlen centiméter lett kettejük között, a BHSE 6,37 métert ugró U23-as Európa-bajnoka javára. A dobogó legalsó fokára Endrész Klaudia állhatott fel, aki 6,31 métert ugrott zárásképp. A férfiaknál a diszkoszvetést Szikszai Róbert 61,37 méteres dobásával nyerte meg.

A Magyar Atlétikai Szövetség összegzése szerint az országos bajnokságon a három nap folyamán összesen öt versenycsúcs született: Bartha-Kéri Bianka 800 méteren (2:01,37), Wagner-Gyürkés Viktória 1500 méteren (4:10,73), Kozák Luca 100 méteres gátfutásban (12,70 mp – egyben új magyar csúcs), Klekner Hanga rúdugrásban (4,45 m, amivel beállította edzője, Szabóné Molnár Krisztina korábbi ob-rekordját) és a BHSE női 4x100 méteres váltója (45,13) ért el ilyen kiváló eredményt.

Borítókép: Farkas Petra igencsak „kicentizte” a győzelmét (Forrás: Facebook/Magyar Atlétika - Hungarian Athletics)