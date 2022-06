Évek óta nem volt ilyen magyar siker a motorsportban, mint most Spában

Eddigi EWC-s pályafutása messze legjobb hétvégéjén van túl Kovács Bálint, ugyanis a H-Moto Team versenyzője a lengyel Wójcik Racing Team tagjaként nemcsak részt vett az idei Endurance világbajnokság belga Spa-Francorchamps-ban rendezett 24 órás vb-futamán, de sokáig még a dobogóért is harcban volt a csapatával. Ráadásul mindezt a Superbike-ban. A húszéves motorost ezúttal is a Superstock 1000-es kategóriába nevezték, de végül megint átkerült a királykategóriába a csapat egyik francia versenyzőjének, Mathieu Ginesnek súlyos sérülése miatt. És ha már megkapta az újabb bizonyítási lehetőséget a legjobbak között, hát élt is vele.

Maga a viadal június 4-én délután egy órakor indult, és több piros zászlós, valamint biztonsági autós megszakított időszak után június 5-én, pünkösdvasárnap 13 órakor ért véget. S fantasztikus nagy sikerrel, hiszen Kovács Bálint és két csapattársa, a francia Morais Sheridan és a brit Dan Linfoot végül az ötödik helyen zárt, és az itt szerzett 33 pontnak köszönhetően a csapat a világbajnoki pontversenyben is feljött a 9. helyre.

– Annyi minden történt velem az elmúlt napokban, mintha legalább egy hónapon keresztül versenyeztünk volna Spában. Ezúttal is a Superstock csapatba neveztek, ráadásul nagyon jól ment a motor alattunk az edzéseken, így senki sem lepődött meg azon, hogy a csapat megszerezte a pole pozíciót a Stock kategóriában. Ám én ekkor már a Superbike-csapatban voltam, ugyanis francia csapattársam, akinek ezúton is gyors gyógyulást kívánok, súlyosan megsérült. Harmadik pilótaként az első felmenetelemkor még szoktam a motort, és a köridőkben is nagy volt a szórás. Ám amikor másodszor is pályára gurultam, már teljes volt a barátság köztem és a Yamaha között, így gyors és konstans körökkel már jól tartottam magam. A pálya világítása hagyott bőven kívánnivalót maga után, így a csapatvezetés úgy döntött, hogy valamennyien dupla etapot teljesítünk az éjjel, hogy többet tudjunk pihenni. Így rám is 38 kör várt, de a fizikai állapotommal nem volt gond, könnyedén bírtam a terhelést. A reggel érkező eső miatt egészen a harmadik helyig mentünk előre, ám azt tudtuk, a gyári alakulatok között ez nem reális. Bevallom, kicsit tartottam az esős felmeneteltől, hiszen régen versenyeztem már ilyen körülmények között, ám végül az egyik leggyorsabb Dunlop abroncsos versenyzőként zártam. Én voltam a befejező ember, és elárulhatom, semmihez sem hasonlítható az az érzés, amikor a huszonnégy óra elteltével az ötödik helyen célba viszed a motorod. Még most sem hiszem el, hogy ilyen jól szerepeltünk – nyilatkozta Kovács Bálint.

Fotó: H-Moto Team

A H-Moto Team tulajdonos-csapatvezetője, Kelemen Krisztián szerint pilótája ismét emberfeletti teljesítményt nyújtott, és nem titkolja, számára ez az ötödik hely bizony győzelemmel ér fel.

– Emberfeletti – ez az, ami eszembe jut erről a sikerről. Huszonnégy órát küzdesz magaddal, az elemekkel, a technikával és az ellenfelekkel! Viszont csak a célban derül ki, hogy mit kapsz az élettől cserébe a küzdelemért. Ez a világbajnoki ötödik hely felér a győzelemmel. Jó úton járunk, hogy újra nekünk szóljon a himnusz. Most élveznünk kell a sikert, feltöltődni, mert holnap újra azon dolgozunk majd Bálinttal, hogy sikereket hozzunk haza. Köszönöm mindenkinek, aki segített ebben nekünk – mondta Kelemen Krisztián.

Borítókép: Kovács Bálint szenzációsan versenyzett a 24 órás verseny királykategóriájában a legendás pályán (Forrás: H-Moto Team)