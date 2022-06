Gulyás Michelle: Nagyon boldog vagyok, hogy ismét dobogóra állhattam!

A törökországi fináléba a kairói, budapesti, albenai és a két hete ugyancsak Ankarában rendezett vk-fordulón szerzett pontokkal lehetett bejutni. Egy országból legfeljebb hárman kvalifikálhatták magukat, és a mieink „kimaxolták” a lehetőséget: Guzi Blanka negyedik, Gulyás hetedik, Réti Kamilla pedig 11. lett a rangsorban, így mindhárman utazhattak Ankarába, ott voltak a világ legjobb 36 versenyzője között. A szerdai körvívásban Gulyás 21 győzelmet aratott és 14 ellenfelétől kapott ki, Réti 20/15-tel, Guzi 10/25-tel zárt. A csütörtöki elődöntőben a két 18-as csoportból az első hét hely ért automatikus továbbjutást, további négy versenyző a pontszáma alapján került a fináléba. Gulyás az A csoport első helyén végzett, Guzi ugyanitt kilencedik lett, és a pontszáma hárommal kevesebb volt, mint ami a fináléhoz kellett volna. Réti a B csoportban11. lett, így ő is lemaradt a döntőről.

Gulyás Michelle az érmekért és helyezésekért rendezett szombati versenyt a szerdai vívóeredményével a harmadik helyről kezdte. A lovaspályán egy veréssel ment végig, ezzel összetettben megőrizte pozícióját. A bónuszvívásban három ellenfelét győzte le, a megszerzett hat ponttal holtversenyben az első helyre jött fel. A 200 méteres úszást 2:15,74 perccel, a negyedik legjobb idővel teljesítette, ezzel a francia Elodie Clouvel mögött második volt a kombinált szám előtt. Hat másodperccel a francia után vághatott neki a négy lövészettel megszakított 5x600 méteres futásnak, amely ezúttal nem sikerült neki kiemelkedően: 12:14,80 perccel a nyolcadik volt ebben a számban, amivel a harmadik helyre csúszott vissza. Az élen maradt Clouvel, a második helyre pedig a kombinált számot nagy fölénnyel nyerő brit Jessica Varley jött be.

– Nagyon boldog vagyok, hogy ismét dobogóra állhattam egy kiélezett verseny után. Annak külön örülök, hogy idén ez minden versenyen sikerült. A jó körvívás megalapozta a mai napot, amit egy jó lóval kezdtem, sajnos egy verőhibával – amiről a lovam nem tehetett –, de azután összeszedtem magam, és további hiba nélkül fejeztem be a lovaspályát. A jó lovaglás után mindig megkönnyebbülök, hiszen ez az a tusa, ahol a legtöbbet lehet veszíteni és könnyű hibázni. Így jókedvűen, nyugodtan álltam fel a pástra a bónuszvíváshoz. Megpróbáltam akaratomat a versenytársakra kényszeríteni és mivel sikerült koncentráltan vívnom, még engem is meglepett, hogy nagyon jó vívók ellen nyertem meg az összes asszót. Ezután a medencében erősen kellett úsznom, amely túl sokat kivett belőlem. A futásnál elég hamar besavasodtam, emiatt folyamatosan küzdöttem, hogy az élen tudjak maradni, annak ellenére, hogy a lövészetem kiválóan sikerült, hiszen a négy sorozat alatt mindössze egyet rontottam, és ennek köszönhetem, hogy mindvégig sikerült versenyben maradnom. Összefoglalva: a technikai számok elképesztően jól sikerültek, de a fizikai számokban előre kell lépnem, amelyre edzőimmel már jövő héttől fókuszálni fogunk. Nagyon hálás vagyok edzőimnek, az UTE-nak, a támogatóimnak és a családomnak, akik nélkül nem sikerült volna – nyilatkozta a Magyar Öttusaszövetség honlapján Gulyás Michelle, aki a tavalyi vk-döntőben is harmadik volt, akárcsak a világbajnokságon, idén pedig a kairói vk-n ezüstöt, a budapestin pedig aranyat nyert. Albenában és két hete Ankarában nem indult.

Kállai Ákos szövetségi kapitány a következőket nyilatkozta:

– Michelle ugyanazzal a lóval versenyzett, mint Blanka a középdöntőben. Ez egy öreg, de nagyon jó ló, gyakorlatilag kis hibákkal teljesítette a versenyt. Ezzel a teljesítménnyel abszolút pozícióban maradt. Az úszásával és a kombinált számával azt gondolta volna az ember, hogy az aranyért fog futni, de Elodie Clouvel és Jessica Varley gyakorlatilag bedarálták és egymással küzdöttek az aranyéremért. Szerencsére hátul elég messze voltak a többiek, így Michellenek biztos volt a bronzérme. Nem esett neki jól, láthatóan szenvedett a futáson, de véletlenül se mondjuk ezt csalódásnak, hiszen egy érem mindig jó dolog.

Világkupa-döntő, nők:

1. Elodie Clouvel (francia) 1385 pont

2. Jessica Varley (brit) 1381

3. Gulyás Michelle 1374

FRISSÍTÉS!

Szombat délután a férfiak versenyében is magyar versenyző lett a bronzérmes, Bőhm Csaba végzett a harmadik helyen. Szép Balázs a nyolcadik, Marosi Ádám pedig a 15. helyen zárt. A vk-finálé előtt a férfiaknál remekeltek a magyarok, a vk-ranglista első négy helyét lefoglalták: Bőhm első, Szép második, Bereczki Richárd harmadik, Regős Gergely pedig negyedik lett. A rangsor alapján azonban csak ketten fértek be a vk-döntő 36 fős mezőnybe, mivel a nemzetközi szövetség (UIPM) az előző évi világbajnokot meghívta, aki pedig Marosi Ádám volt. Bőhm – aki Kairóban és két hete Ankarában ezüstérmes volt – két dél-koreai, Dzsun Vung Te és Szeo Csang Van mögött végzett a harmadik helyen. Marosi és Szép a gyengébb vívása miatt a döntős mezőny második felében küzdött.

Világkupa-döntő, férfiak:

1. Dzsun Vung Te (dél-koreai) 1508 pont

2. Szeo Csang Van (dél-koreai) 1498

3. Bőhm Csaba 1485

...8. Szép Balázs 1454

...15. Marosi Ádám 1423

Fotó: Gulyás Michelle remekül versenyzett Ankarában (Forrás: UIPM World Pentathlon/Augustas Didzgalv)