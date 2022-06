Michelisz Norbert és Talmácsi Gábor egy csónakban evez

A HUMDA Academy utánpótlás-nevelési rendszerbe alapos felmérési munkát követően, transzparens és mérhető elbírálási szempontok alapján kerülhettek be versenyzők. A kiválasztottak névsorát a versenypályákon már elért eredmények mellett többek között a vezetéstechnikát, valamint a fizikai és mentális alkalmasságot is vizsgálva állították össze. A kiválasztást Michelisz Norbert, a túraautó-világkupa 2019-es bajnoka és Talmácsi Gábor, a MotoGP-sorozat 2007-es világbajnoka irányította. A HUMDA partnere a kiválasztás alapját képező képességfelmérésben a motorsport-specifikus vizsgálatokkal és felmérésekkel foglalkozó Fit4Race volt.

A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöldmobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. utánpótlás-nevelési rendszerébe, a HUMDA Academy programba végül kilenc gokart-, három rali- és két túraautó-pilóta mellett kilenc gyorsaságimotor-, két-két endurómotor-, illetve motokrossz-, valamint egy-egy supermoto- és triálversenyző került be. Minden versenyző rangos sorozatokban bizonyított már, és a támogatás révén magasabb szintű bajnokságokban vagy professzionálisabb körülmények közt koncentrálhat a versenyzésre.

A HUMDA egyik alapvető célkitűzése a hazai autó- és motorsport népszerűsítése, fejlesztése, a tehetséges, illetve eredményes sportolók karrierjének támogatása és előremozdítása. Az ügynökség tavaly novemberben Michelisz Norbert és Talmácsi Gábor vezetésével több mint száz tehetséges versenyző képességfelmérését kezdte meg a tehetségkutató- és utánpótlás-nevelési rendszerben. A hazánkban jelenleg is aktív, többségében utánpótláskorú autó- és motorversenyzők a Fit4Race komplex, többek között fizikai, mentális, pszichológiai, biomechanikai és egyéb versenyspecifikus szempontok alapján végzett felmérésen vettek részt. Különböző szempontok figyelembevételével és súlyozásával alakult ki a támogatotti lista, többek között az életkort, a sporttapasztalatot, a versenyzőkben rejlő potenciált, a sporthoz való hozzáállást és a mikrokörnyezetet is értékelték a szakemberek Michelisz Norbert és Talmácsi Gábor irányításával.

A támogatás célja nem az, hogy teljes egészében fedezze egy szezon költségvetését, hanem kiegészítést jelent a már meglévő költségvetéshez, amelyet jellemzően családi vagy szponzori támogatással teremtenek elő a fiatalok.

– Saját tapasztalatból tudom, hogy a motorsportban milyen nehéz beindítani egy karriert fiatalon – emelte ki Michelisz Norbert, a túraautó-világkupa 2019-es bajnoka, a HUMDA Academy program mentora. – A legtöbb sportággal ellentétben itt sokkal nagyobb az anyagi nyomás a versenyzőkön, és sok esetben a költségvetés hiánya a legfőbb gátja a magyar tehetségek kibontakozásának. Azért örülök a HUMDA programjának, mert lehetőséget ad arra, hogy a legtehetségesebb versenyzők kisebb valószínűséggel kerüljenek ilyen nehéz helyzetbe. A kiválasztásban nekem fontos szempont volt, hogy ami mérhető, azt mérjük meg. Sokat számított a Fit4Race-elemzés, amelynek segítségével a fejlődési potenciált objektív szempontokkal kiegészítve határozhattuk meg, ezzel növelve annak valószínűségét, hogy azok a versenyzők kapjanak segítséget, akik a legjobb eséllyel juthatnak el komoly szintre egy erős, nemzetközi bajnokságban.

– Már aktív karrierem során is fontosnak tartottam a fiatalok támogatását. Jó érzéssel tölt el, hogy a tehetségek mentorálásában részt vehetek. Egy hosszú kiválasztási folyamat végéhez érkeztük, melynek eredményeképp előremozdíthatjuk a legtehetségesebbek pályafutását. Visszaemlékezve pályafutásom elejére, én magam is átérzem azt, hogy a szülőkre mekkora anyagi teher nehezedik évről évre a technikai sportokban, ezért igazán kivételes lehetőség ez a támogatottak számára – tette hozzá Talmácsi Gábor, a MotoGP-sorozat 2007-es világbajnoka, a HUMDA Academy program másik mentora.

Forrás: HUMDA

– A Fit4Race a minden teljesítmény területre kiterjedő vizsgálatai alapján létrehozott a HUMDA részére egy olyan speciális felmérési és kiértékelési rendszert, melynek segítségével kizárólag számadatokkal skálázhatóvá tudtuk tenni a több mint száz versenyző részvételével zajló kiválasztási folyamatot. Nagyszerű volt látni, hogy a versenyzők úgy érkeztek meg és teljesítettek, mintha az egy éles versenyhétvége lett volna. Ez a plusz izgalmi szint egyértelművé tette azt is, hogy kik azok a sportolók, akik a jövőben egy nap képesek lesznek sorsdöntő versenyeket, bajnoki címeket is nyerni – nyilatkozta Matics Zsolt teljesítménytréner, a Fit4Race alapítója.

– A HUMDA Academy tagjai nemcsak anyagi támogatásban részesülnek, hanem folyamatos kapcsolatban állnak majd az ügynökséggel, és más területeken is segítséget, tanácsokat kapnak karrierjük építéséhez. Ezalatt jogi, kommunikációs és marketingsegítséget értünk, de akár a fizikai vagy a mentális felkészülés folyamatában is részt vehetünk. Mivel minden sportág minden szakágában más és más jellegűek lehetnek ezek a felmerülő kérdések, ezért ez a munka egyben egy pilot projekt is az ügynökségnek, a sportolókkal együtt dolgozzuk majd ki a részleteket. Így a felmerülő kérdések és tapasztalatok alapján tudunk majd a jövőben támogatandó versenyzőink mellé egy komplex támogatási csomagot biztosítani – mondta Őry Kornél, a HUMDA Zrt. szakmai igazgatója.

A HUMDA néhány hete jelentette be, hogy a túraautó-világkupában (FIA WTCR) induló Zengő Motorsport és a kamion-Európa-bajnokságban (FIA ETRC) versenyző Révész Racing csapatait is támogatja. A teljes magyar háttérrel, hazai versenyzővel és szerelőgárdával induló versenycsapatok azontúl, hogy hazánk hírnevét öregbítik a technikai sportok rangos szériáiban, megfelelő hátteret biztosíthatnak a magyar versenyzőket támogató szakembergárda kiépítéséhez, tapasztalatszerzéséhez.

A HUMDA Academy tehetséggondozó programban támogatott versenyzők szakáganként:

gokart: Gáspár Benett, Gender Tamás, Hideg-Szikszai Ádám, Krepcsik Áron, Krózser Menyhért, Molnár Martin, Nógrádi Nimród, Willisits Vilmos, Zsebő Marcell

rali: Csomós Miklós, Hangodi Bendegúz, Herczig Patrik

túrautó: Bucsi Attila, Rácz Gergő

enduro motor: Liszka Roland, Zsigovits Norbert

gyorsasági motor: Farkas Kevin, Görbe Soma, Kecskés Bence, Kovács Bálint, Molnár Gergő, Moor Rossi, Számadó Máté, Varga Tibor, Vincze Martin

motokrossz: Katona Áron, Pergel Bence

supermoto: Surányi Balázs

triál motor: Csizmadia Barnabás

csapattámogatások: Révész Racing (versenykamion), Zengő Motorsport (túraautó)

Borítókép: A kiválasztók és a kiválasztottak (Forrás: HUMDA)