Nagyon régóta üldözte már a Bajnokok Ligája-trófeát a magyar légiós

– Régóta kergette a Bajnokok Ligája-győzelmet, de csak sikerült…

– Igen, tényleg elég régóta üldözöm, és eddig meglehetősen szerencsétlen voltam, hiába mentem mindig jobbnál jobb csapatokba azért, hogy nyerjünk, egyszer sem sikerült. Nem is tudom, hányadik Bajnokok Ligája-idényem volt ez, és hányadik nyolcas vagy éppen hatos döntőmben szerepeltem már, de nagyon örülök, hogy a Reccóval végre sikerült nyernem. Úgy gondolom, hogy megérdemlem az aranyérmet, mert keményen megküzdöttem érte.

– Milyen érzés volt odaállni az utolsó ötmétereshez azzal a tudattal, hogy ha belövi, akkor nyernek és megvalósul a nagy álma?

– Annál azért jobb volt, mintha úgy kellett volna lőnöm, hogy ha kihagyom, akkor veszítünk… Pozitív gondolatokkal úsztam oda az ötöshöz, de utána kizártam minden külső körülményt, és csak arra gondoltam, hogy lövök egy erőset, aztán lesz, ami lesz.

– Az lett, hogy nem sokkal később aranyérmet akasztottak a nyakába. Ez hol helyezkedik el az eddigi eredménysorában?

– Közvetlenül a 2020-as budapesti Európa-bajnoki győzelem alatt, akkor mégiscsak otthon nyertünk a válogatottal, ami mindig is gyönyörű emlék. De ennek is nagyon örülök, éppen azért, mert olyan régóta dolgoztam érte.

– Milyen volt úgy végigjátszani az idényt, hogy igazából mindenki elvárta a BL-győzelmet a Reccótól?

– Az olasz bajnoki döntő után az volt bennem, hogy tök jó, hogy megnyertük, de ez volt a minimum. A BL-győzelem azonban egyértelműen bravúr, nem voltunk mi akkora favoritok. Sokan úgy gondolták, mi vagyunk az esélyesek, de akár a Barceloneta is megnyerhette volna a nyolcas döntőt, ha az első meccsen kikapunk tőle. A Fradival is megküzdöttünk, talán a végén kicsit jobban elfáradtak volt csapattársaim, de az sem volt sima meccs. A Novi Beograd is hihetetlenül erős csapat, szóval a három ellenfelünk közül bármelyik odaérhetett volna a végén. Nagyon nehéz volt nyerni a házigazda ellen.

Borítókép: Zalánki Gergő játékával a Pro Recco csapatkapitánya, Alekszandar Ivovics is nagyon elégedett volt a Bajnokok Ligája döntője után (Fotó: MTI/Kovács Tamás)