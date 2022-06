Nem ilyen befejezésre számítottunk a vívók Európa-bajnokságán

Az antalyai vívó Európa-bajnokság előtt férfipárbajtőr- és női kardcsapatunk egyaránt a hatodik helyen állt a világranglistán, és a törökországi Eb-n mindkét együttesünket a harmadik helyen emelték ki. Így megvolt az esély, hogy férfikardozóink hétfői Eb-aranya után a zárónapon még szerzünk érmet. S bár párbajtőrcsapatunk nem jutott ki a tokiói olimpiára, idén megnyerte a párizsi világkupát, Tbilisziben harmadik, Heidenheimben negyedikként zárt, mindannyiszor Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összeállításban. Csapatunk az Eb-re is ebben az összeállításban érkezett, s az bizony váratlanul hatott, hogy egyéniben egyikük sem jutott még a 16 közé sem. Tegnap a csapatversenyben a mieink a 16 között 34-29-re verték a hollandokat, de már ez a találkozó sem volt egyszerű. Az utolsó asszóban Nagy „csak” 23-21-es vezetésünknél lépett pástra, de megoldotta a feladatot. Az olimpiai ezüstérmes Siklósi ezen az összecsapáson nem vívott, és a dánok elleni negyeddöntőben is csak a végén szállt be, ám 21-21-es állásnál 6-3-ra kikapott. S együttesünk is veszített, 45-43-ra maradt alul, pedig az utolsó párban Nagy remekül vívott, 12-8-ra nyert, de ez nem volt elég az elődöntőbe jutáshoz. Csalódott csapatunk az 5–8. helyért az ukránoktól is kikapott 45-40-re, majd 41-39-re legyőzte a lengyeleket, így a hetedik helyen végzett a 21 együttes között.

Női kardban csak 13 csapat indult, s a Battai Sugár Katinka, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca összeállítású kvartettünk a nyolc között a spanyolokkal kezdett, és 45-41-re nyert. Az elődöntőben aztán nem bírt az olaszokkal (38-45), majd a bronzmeccsen az ukránokkal sem (41-45), pedig mindkét találkozó 5-0-s magyar győzelemmel indult.

Az olaszok ellen Katona Renáta, az ukránok ellen Pusztai Liza kezdett kiválóan. A harmadik helyért vívott találkozó második asszójában a fegyvernem klasszisa, a négyszeres egyéni világbajnok, csapatban olimpiai bajnok Olha Harlan 8-5-re verte Szűcs Lucát, de még így is két tus előnye maradt a magyar csapatnak, amit az első kör végére Katona Renátának köszönhetően tovább növelt (15-9). A második fordulót Julia Bakastova 10-5-ös győzelme nyitotta Szűcs ellen, vagyis egy tusra csökkent a magyar előny. Az ukránok csereként behozták Olena Kravackát, aki a Pusztai felett aratott 6-2-es győzelemmel hálálta meg a bizalmat, és máris 25-22 volt az állás Ukrajna javára. Az előnyt még növelni is tudta az ellenfél – a harmadik körre Szűcs helyett Battai Sugár Katinka állt be –, az utolsó asszóra 40-36-os ukrán vezetésnél kötött be Pusztai, valamint Harlan. Az asszó 5-5-ös döntetlennel zárult, így alakult ki a 45-41-es ukrán győzelem, ami keleti szomszédaink bronzérmét jelentette, egyúttal pedig a magyar csapat negyedik helyét. Az Eb zárónapján így a két éremesélyünkből sajnos egyik sem vált valóra.

A magyar válogatott az antalyai Európa-bajnokságon csak egy érmet szerzett, de az legalább arany lett: férfikardcsapatunk Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállításban diadalmaskodott.

Pihenésre és a sebek nyalogatására sincs idő, bő három hét múlva jön a kairói világbajnokság.

Borítókép: Pusztai Liza mindent kiadott magából, de az érem nem jött össze (Forrás: Facebook/Hungarian Fencing Federation – Magyar Vívószövetség)