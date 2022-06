Rossi: Csúnyán meghurcolták a szövetséget és a szurkolókat

– Én, a stábom és valamennyi játékos tisztában van azzal, micsoda ellenfelekkel kell megmérkőznünk. Külön kell választani az elvárható eredményeket és a csapatunk teljesítményét. Természetesen előbbi is lényeges, nekem ugyanakkor legalább olyan fontos, hogyan játszunk majd a mérkőzéseken. Feltérképeztük az ellenfeleinket. Négy éve, amikor kineveztek kapitánynak, azt tűztem ki célul magam elé, hogy meccsről meccsre javuljunk. Ez olykor sikerül, máskor pedig nem. Az utolsó helyezett kiesik a B osztályba, szeretnénk ezt elkerülni, bármennyire is nehéz lesz.

Sokadszorra is felhívnám a figyelmet arra, nem ajándékba kaptuk ezt a lehetőséget, megharcoltunk érte

– Marco Rossi e szavakkal vezette fel a Nemzetek Ligáját, azon belül az Anglia elleni szombati mérkőzést a pénteki sajtótájékoztatón.

Megkérdeztük a kapitányt, meglepi-e, hogy Angliában, legalábbis egyelőre, csekély érdeklődés övezi a budapesti vendégjátékot.

– Úgy hiszem, teljesen normális és megszokott, hogy nem ütjük át az angol sajtó ingerküszöbét – felelte Rossi.

Úgy általában, Anglia, Olaszország és Németország mellett ránk alig figyelnek. Mi vagyunk a legkevésbé veszélyes ellenfél, a világranglista is erről árulkodik.

– Anglia az ötödik, Olaszország a hatodik, Németország a tizenkettedik a rangsorban, mi pedig csak a negyvenedikek vagyunk. Tény, hogy nem csak a csapatok, a játékosok minősége között is különbség van, ahogy ez az edzőkre is igaz. Nem merném magam egy napon említeni sem Southgate-tel, sem Hansi Flickkel, pláne nem Roberto Mancinivel. Ám a meglepetés erejében, mint mindig, most is bízhatunk.

Majd Rossi felidézte a Wembley-ben tavaly ősszel történteket, az 1-1-re végződött mérkőzést, fejből sorolva az angolok kezdőcsapatát: Pickford – Walker, Stones, Mings, Shaw – Rice, Foden, Mount – Sterling, Grealish – H. Kane.

– Hatvannyolc év után sikerült ismét pontot szerezni Anglia vendégeként – hangsúlyozta Rossi, nyilván arra célozva, miért ne sikerülhetne ez ismét. Majd arról beszélt, a szerencse az elmúlt években olykor mellettünk volt, olykor ellenünk fordult.

A találkozót övező figyelemre visszatérve reményének adott hangot, miszerint a nemzetközi sajtó felkapja majd a fejét arra, hogy a Puskás Arénában több mint harmincezer gyerek buzdítja a magyar válogatottat.

Csúnyán meghurcolták a magyar szövetséget és a szurkolókat, igazságtalanul ránk sütve a rassziszmus bélyegét

– utalt a tavalyi, budapesti meccsre, ami még ma is visszatérő téma az angol sajtóban, ahogy arról Gareth Southgate pénteki sajtótájékoztatója is árulkodik.