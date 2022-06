Váratlan húzás: Tomori Zsuzsanna visszatér a Ferencvároshoz

Hihetetlenül boldog vagyok, a BL-döntő után megtudtam, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, és egy-két nap alatt le is tisztázódott minden. Nagyon rég terveztem már, hogy visszatérnék ide, ezért egy percig nem gondolkodtam rajta, hogy szeretnék élni a lehetőséggel, ha már megkaptam. Ebben a csarnokban, ebben a közegben minden érzés visszajött, ami bennem volt régen. Titokban bíztam benne, hogy lehetek még Fradi-játékos, és sikereket érhetek el a Fradival, mert speciális, nagyon jó érzés volt mindig is ebben a közegben játszani. Nagyon szeretnék a Fradival is FINAL4-ba jutni, és biztos vagyok benne, hogy az az esemény telt ház előtt, hihetetlen hangulatban zajlana – csodálatos dolog lenne – mondta el Tomori az aláírást követően a Fradi.hu-n.

A BL-döntőben kikapcsolta a játékból a Győr norvég irányítóját, Stine Oftedalt:

Fotó: Kovács Anikó

– A Bajnokok Ligája négyes döntőjében is szembetűnő volt, hogy Zsuzsi milyen szintet képvisel, az aranyérmes csapat vezére volt védekezésben, illetve a döntő hajrájában fontos gólokat is szerzett – elevenítette fel a sportvezető. Az idény során szinte végig ugyanezen a színvonalon teljesített, és bízom benne, hogy a Fradival is odaér Európa legjobb négy csapata közé. Hiszem, hogy rengeteget jelenthet a csapatunknak a céljaink eléréséhez, vele elöl és hátul is jelentősen nőtt a variációs lehetőségek száma – nyilatkozta Görög Zsolt szakosztályvezető.

Borítókép: Tomori Zsuzsanna hét év után tér vissza a Ferencvároshoz (Fotó: Nemzeti Sport)