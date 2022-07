Álomrajt után könnyed Fradi-győzelem – jöhet a Slovan

A Fradi arra készült, hogy lezárja a négymeccses nyeretlenségi sorozatát a BL-selejtezőn, tavaly – még Peter Stögerrel a fedélzeten – augusztus 4-én a Slavia Praha ellen győzött hazai pályán (2-0-ra). A magyar bajnok legutóbb tavaly december 9-én a Leverkusent múlta felül nemzetközi kupamérkőzésen, az Európa-liga-csoportkör utolsó fordulójában.

A Tobol ellen minden adva volt az újabb győzelemhez, a hangulat biztosan: húszezer ember, köztük maroknyi kazah drukker foglalt helyet a Ferencváros idei első hazai tétmérkőzésén.

Még két perc sem telt el, máris megszerezhette volna a vezetést a magyar bajnok, de Nguen a lécet találta el, majd újabb két perc után máris továbbjutásra állt, azaz gólt szerzett a Fradi: Civic beadását az első Üllői úti tétmeccsét játszó, nyári szerzemény, Adama Traoré okosan csúsztatta fejjel a hosszú sarokba. Ez volt a Ferencváros 100. BEK/BL-gólja.

Ennél jobban nem kezdhette volna a meccset az FTC, de folytathatta volna jobban, ha szemben a kapuval nem az egyik lábával a másikra rúgja a labdát a nyáron a távozását fontolgató, végül a klubnál maradt norvég csatár, Nguen Tokmac.

Kisvártatva újabb góllal tette magabiztosabbá az előnyét a Ferencváros: Nguen pontos passzal ugratta ki Traorét, a mali csatár higgadtan lőtt tíz méterről a hosszú sarokba a 17. percben.

Fotó: Havran Zoltán

Traorét Nguen és Laidouini köszöntötte a gólja után:

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Majd Aissa Laidouini bebizonyította, hogy ma este nem csak Traoré képes gólt szerezni: Nguen előkészítése után okosan helyezett a bal alsó sarokba 18 méterről, 3-0. Eldőlt a továbbjutás.

Fotó: Havran Zoltán

Szót kért, szépített a Tobol is: a vendégek szerb légiósa, a Manchester Unitedet is megjárt Zoran Tosics cselezgetett a jobb oldalon, jobbal Esiti lába között passzolt középre, az üzbég Szergejev hét méterről a jobb alsóba talált.

Egyik oldalon sem tündököltek a védelmek: a Fradi és a Tobol is könnyedén szerezhetett volna újabb gólokat. 3-1-es FTC-előnnyel mentek szünetre a csapatok.

A folytatásra egyik edző sem változtatott. Egy-két beadással veszélyeztetett a Tobol, megmutatkozott, hogy a ferencvárosi védelem még nincsen csúcsformában. Ahogy telt-múlt a mérkőzés, úgy kockáztatott többet, játszott bátrabban a kazah bajnok. Az előnye tudatában a Fradi kontrákra játszott.

Az egyre sűrűsödő kazah helyzeteket nem nézte nyugodtan a hazai tábor. A csereként beállt Bassey góljával végképp lerendezte a meccset a Fradi.

Fotó: Havran Zoltán

A meccset emberhátrányban fejezte be a Tobol, a hajrában Csercseszov két friss szerzeményt is bevetett: Mercier és Knoester is első meccsét játszotta a Ferencváros színeiben. A végén Bassey is duplázott.

Fotó: Havran Zoltán

A Ferencváros 5-1-es összesítéssel jutott a BL következő selejtezőkörébe, ahol majd a Slovan Bratislava lesz az ellenfele.

Bajnokok Ligája, első selejtezőkör, visszavágó mérkőzés: Ferencváros–Tobol (kazah) 5-1 (3-1), Groupama Aréna, 20 ezer néző. Gólszerző: Traoré (4., 17.), Laidouini (21.), Bassey (74., 91.), illetve Szergejev (23.)

Hosszabbításban nyert a Slovan A rendes játékidő végén ugyanúgy 0-0-ra állt a Dinamo Batumi–Slovan Bratislava meccs, mint egy hete Pozsonyban. A 104. percben a hazaiak szereztek vezetést, onnan fordítot a szlovák csapat, Vladimir Weiss a 123. percben rúgta be a továbbjutást érő találatot.

Borítókép: Adama Traoré rögtön az első Üllői úti meccsén főszereplő volt (Fotó: Havran Zoltán)