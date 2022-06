Marco Rossi reménykedik kupacsapataink segítségében

A váratlanul sikeres Nemzetek Ligája-szereplés után Marco Rossi is megérdemelt pihenését tölti. A magyar labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitánya jelenleg hazájában, Szicíliában töltődik fel, hamarosan harmincharmadik házassági évfordulóját ünnepli, és kiélvezi azokat a heteket, amelyeket családi körben tölthet, bár legnagyobb meglepetésére már Olaszországban is megismerte néhány futballszurkoló. Ugyanakkor szabadsága alatt is figyelemmel kíséri a magyar futball történéseit.