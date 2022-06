Rossi statisztikával cáfolja a magyar futballistákat ért kritikát

– Korábban mondták nekem kollégák, hogy a magyar játékosokkal az a baj, hogy nem tudnak futni.

Az már szemre is látszott, hogy a Nemzetek Ligájában legalább annyit, ha nem többet futottak a fiúk, mint a világklasszis ellenfelek, az pedig a statisztikákból derült ki, hogy minden ellenfelünknél többet sprinteltünk. Szóval nemcsak tudnak, akarnak is futni a magyar válogatott játékosai. Én annyit tettem hozzá, hogy önbizalmat adtam nekik, mégis osztozom velük a közönség felénk áradó szeretetében – fogalmazott a szövetségi kapitány a MOL csapat oldalán, aki kiemelte a stáb kevesebb reklektorfényt kapó tagjainak szerepét is.

– Sokan csak a játékosokat és a kapitányt látják a válogatottból, ami nem fair azokkal a stábtagokkal szemben, akiknek elengedhetetlen szerepük van a teljesítményünkben. Meg kell említeni például a kiváló sport-fizioterapeutákat , akik a csapat mellett dolgoznak, az ő munkájuknak hála egyrészt pontosan tudtuk, ki milyen állapotban van fizikailag, másrészt a meccsre készen álltak a kulcsjátékosok – emelte ki Rossi, s valóban, a válogatotton Angliában egyáltalán nem látszott, hogy tíz nap alatt a negyedik meccsét játszotta, ráadásul a riválishoz képest sokkal kevesebb rotálással.