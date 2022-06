Alessandro Del Piero: Marco Rossi az egyetlen olasz, aki most mosolyoghat

Természetesen szóba került a 2006-os világbajnoki döntő, és annak az a pillanata is, amikor a franciák sztárját, Zinedine Zidane-t kiállította a játékvezető, mert látványosan mellbe fejelte Marco Materazzit.

– Senki sem tudta, hogy ez történik majd – emlékezett vissza az esetre. – Csak kevés volt hátra mérkőzésből, én arra összpontosítottam, hogy húzzuk ki a hosszabbítás végéig az egy eggyel, és jöjjenek a tizenegyesekkel, és egyszer csak azt láttam, hogy a játékvezető piros lapot ad Zidane-nak. Két évvel előtte az Európa-bajnokság döntőjében kikaptunk a franciáktól, nagyon szerettünk volna visszavágni, és azóta sem tudom, mi történt pontosan a két játékos között. Végül a tizenegyespárbajt és vele a világbajnoki címet megnyertük, és nehéz leírni, mit éreztem akkor. Add össze az összes boldogságot, amit addigi életedben elértél, és emeld a négyzetére. Egyet azért kiemelnék, és ez a teljesség érzése. Megnyerted azt a legfontosabb trófeát, amely az egész pályafutásodban célként lebegett előtted, és ezzel kiteljesedtél, kerekké válik a világ, és értelmet nyer minden, amit addig a percig tettél.

Alessandro Del Piero Európában csak egy klubban játszott, és akkor sem hagyta el a Juventust, amikor azt 2006-ban kizárták az élvonalból, maradt a másodosztályban is, pedig bárhol tárt karokkal várták volna.

– Gyorsan és higgadtan döntöttem így, és azóta sem bántam meg – mondta. – Én voltam a csapatkapitány, oda tartoztam, ezt tartottam helyesnek, ezért maradtam, de nem haragudtam azokra, akik elmentek. Nem hiszem, hogy kihalt volna a futballból a klubhűség vagy a lojalitás, egyszerűen csak az élettel együtt megváltozott. Kétségtelen, ritka már olyan játékos, mint én voltam, aki egyetlen klubhoz kötötte a karrierjét, és nem is ez a lényeg. Az a fontos, hogy a labdarúgó, amíg alkalmazottja egy klubnak, addig mindent tegyen meg a felkészülése során, valamint az edzéseken és a meccseken a csapata sikeréért, mindig adja ki magából a maximumot – ma ezt jelenti a lojalitás. Ha ez megvan, akkor nincs semmi probléma.

Fotó: Europress/AFP/Olivier Morin

Természetesen szóba került a Juventus mai helyzete is, ami nem túl rózsás, hiszen a csapat nemrég még egyeduralkodó volt Itáliában, most azonban csak a negyedik helyen végzett a Serie A-ban. Alessandro Del Piero elmondta, nem örül egykori klubja visszaesésének, de nincs ok a kétségbeesésre.

– Van úgy, hogy a Milan nyeri meg a bajnokságot, az Inter pedig az Olasz Kupát, sőt kimondottan jót tesz az olasz futballban, ha a határokon belül is nagy a vetélkedés a különböző trófeákért, és nem egy kiemelkedő csapat söpör be mindent – folytatta. – Ettől a klubok erősebbek lesznek, és ez szükséges ahhoz, hogy ismét meghatározó szerepet töltsenek be a nemzetközi porondon is. A Juventus most is az élvonal tagja, remek futballisták alkotják a keretét, amely manapság kissé átalakul, és biztos vagyok benne, hamarosan ismét az élen találja magát.