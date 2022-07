Az elitbe vezető küszöböt lépheti át ma a magyar válogatott

Ez novemberben idegenben sikerült, ám ebből nem következik automatikusan az újabb siker. Akkor Matosinhosban 81-76-ra nyert a magyar csapat, de akadtak roppant meleg pillanatai, ráadásul az ellenfél derekasan helytállt az olimpiai ezüstérmes franciák ellen, valamint Montenegróban is, és vélhetően óriási energiákat mozgat meg Budapesten is azért, hogy megszerezze az első győzelmét. Ez az utolsó esélye arra, hogy kivívhassa a továbbjutást a csoportból, nyilván szeretné megragadni.

Fotó: Kiss Annamarie/Hajdú-Bihari Napló

– Novemberben sokáig a kezünkben tartottuk az irányítást, ám a végén izgulni kellett, mert a portugálok nagyon feljöttek ránk – emlékszik vissza Vojvoda Dávid. – Kellemetlen ellenfelek, akiknek nincsenek igazán kiemelkedő egyéniségeik, de keresik a triplák lehetőségeit, bátran be is vállalják azokat, és ha elkapják a fonalat, akkor pontosan is céloznak. Nekünk erre kell elsősorban felkészülnünk, mert mint mindig, ezúttal is kulcskérdés lesz a védekezés. Nincs min gondolkodnunk, számolgatnunk, muszáj nyernünk, mert azzal eljutnánk a világbajnoki selejtezők harmadik körébe, és oda úgy szeretnénk megérkezni, hogy legyen esélyünk az új csoport vb-részvételt érő harmadik helyére.

Az tény, hogy ha a válogatott nyer, akkor tényleg biztossá válik ebben a körben a helye az E csoportban. Az élen álló franciák veretlenek, és ezzel már érdekeltek maradtak a következő körre is, és ha legyőzik ma este Podgoricában Montenegrót, akkor mi még szebb helyezésben is reménykedhetünk. Jövő hétfőn, az utolsó fordulóban a magyar együttes Franciaországban zár roppant csekély eséllyel a sikerre, Montenegró viszont a portugálok vendége lesz, és ha kikap, akkor mi leszünk a másodikok.

Ehhez azonban feltétlenül szükséges ma Portugália legyőzése, mert ha nem jön össze, akkor hétfőn éppen azért kellene szurkolnunk, hogy Montenegró nehogy kikapjon Odivelasban…

A portugálok elleni keret: Somogyi Ádám, Váradi Benedek, Perl Zoltán, Benke Szilárd, Ferencz Csaba, Vojvoda Dávid, Eilingsfeld János, Filipovity Márkó, Golomán György, Allen Rosco, Keller Ákos, Mikael Hopkins

Mindez kissé bonyolultan hangzik, a két pont megszerzésével azonban leegyszerűsíthető a képlet. Néhány éve még szép álomnak tűnt csupán, hogy ilyen lehetőség kapujába egyáltalán eljuthat a férfi válogatott, most be is léphet rajta – a harmadik körbe jutás is remek eredménynek számít. Az igazi álom persze a világbajnoki részvétel, ám egyelőre ne szaladjunk ennyire előre, most elég csak a mai meccsre összpontosítani.

– Mindenki egészséges, a hét a legnagyobb feladata az volt, hogy összhangba hozzuk a keret tagjainak a különböző fizikai felkészültségi szintjét – mondja Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány. – Portugália velünk egy szinten áll, és az utóbbi években az ilyen csapatokat rendre legyőztük, ennek így kell lennie most is. Érdekesség, hogy ezután viszont egészen a szeptemberi Európa-bajnokság végéig, illetve, ha most továbbjutunk, a világbajnoki selejtezők lezárultáig csak nálunk jóval magasabban jegyzett válogatottakkal találkozunk, és ezt élveznünk kell majd.

Fotó: Bb1.hu

A válogatott csütörtöki edzésén megjelent a Real Madrid sztárja, Hanga Ádám is, ám a gyakorláson nem vett részt. A nemrég spanyol bajnoki aranyérmet nyert legértékesebb magyar kosárlabdázó kisebb sérülés miatt ezen a két meccsen nem játszhat, ám a portugálok ellen közvetlen közelről támogatja majd a társakat.

– A csütörtöki edzésen ott volt Hanga Ádám is, aki nagy erősítés, mert az ő személye mindig pozitív hullámokat hoz a válogatotthoz– mondta róla Ivkovics Sztojan. – Ádám pont jókor jött, holnap is ott lesz velünk a kispadon. Együtt vannak a srácok, mint mindig, a válogatott most is egységes. Remélem, hogy mindenki különbséget tud tenni a klubok és a nemzeti csapat között. Együtt masírozunk tovább.

Világbajnoki selejtező, második kör, 5. forduló, E csoport: Magyarország–Portugália, Budapest, Tüskecsarnok, 18.00 (tv.: M4 Sport+), a csoport állása: 1. Franciaország 8, 2. Montenegró 6, 3. Magyarország 6, 4. Portugália 4.

Borítókép: Keller Ákosra nehéz feladat vár a palánkok alatt (Fotó: Mirkó István)