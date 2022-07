Dibusz: Ez volt az eddigi legfontosabb mérkőzésem a Fradiban

A válogatott kapus a jövő kilátásait így elemezte:

– Nyugalmat adhat ez a győzelem, mert így már biztos a csoportkör – utalt Dibusz arra, hogy az FTC a legrosszabb esetben is az Európa-konferencialiga főtábláján szerepelhet majd az ősszel. – De a célunk továbbra is a Bajnokok Ligája csoportköre. A következő ellenfelünkön (az azeri Qarabag) sem lehetetlen túljutni, most azonban ki kell pihenünk ezt a mérkőzést, és addig még vár ránk egy bajnoki is a Puskás Akadémia ellen. Fontos, hogy jól kezdjük a bajnokságot. A mai nap még az ünneplésről szól, ám holnaptól már kőkeményen készülünk a következő feladatokra.

Dibusztól megkérdezték, a Slovan elleni párharc hol helyezkedik el ferencvárosi pályafutásában.

– Nagyon elöl. Voltunk mélyen, aztán nagyon magasan, a vége pedig óriási katarzis volt.

Most azt mondom, hogy érzelmileg ez volt az eddigi legfontosabb mérkőzésem.

Zachariassent is megérintette a pozsonyi miliő

Kristoffer Zachariassen alaposan kivette a részét a sikerből, hiszen az első mérkőzésen ő szerezte a Fradi gólját, és a visszavágón is betalált, övé volt a második találat.

– Hihetetlen érzés ez, fantasztikus támogatást kaptunk a szurkolóktól, és az is hihetetlen, hogy a meccs végén ki tudtuk harcolni a továbbjutást. Még most sem hiszem el. A második félidőt nem úgy kezdtük, ahogy szerettük volna, megint rögzített játékhelyzetből kaptunk gólt, ami sosem jó, de utána visszatértünk a mérkőzésbe.

Nagy győzelem ez a klubnak, a szurkolóknak és az összes magyar embernek.