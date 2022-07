„Egy közepes férfi úszóból könnyen lehet világcsúcstartó transznemű nő”

„Példaértékű döntés született, hiszen komolyan veszélybe került az esélyegyenlőség” – mondta Merkely Béla, aki a FINA orvosi bizottságának elnökeként közvetlenül is részt vett a határozathozatalban. A problémát érzékeltetve kiemelte, hogy a legjobb 200 úszóidő közé legtöbbször egyetlen nő sem fér be, és már 100 méteren is öt és hét másodperc között van a különbség a világcsúcsokban.

Orvosszakmailag sem kevésbé drámai a helyzet: miközben élénk vita folyt és folyik arról, hogy a transznemű nők maximális tesztoszteronszintjét öt vagy tíz nmol/literben maximalizálják-e, egy biológiai nőt gyakran már kettő feletti érték esetén eltiltanak.

„Egy közepes férfi úszóból könnyen lehet világcsúcstartó, olimpiai bajnok transznemű nő” – foglalta össze gondolatait Merkely.

Csisztu Zsuzsa exkluzív interjúja György Réka úszóval, aki nyílt levélben állt ki a női számokban férfi testtel induló sportolók versenyelőnyével szemben:

