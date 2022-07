El Clásico már Lewandowskival: a Barcelona legyőzte a Realt + videó

A Las Vegasban pálya lépő futballisták közül Lewandowski, Raphinha, Kessié, Christensen, illetve Rüdiger és Tchouaméni is most játszott először El Clásicón. Az első kapura lövés a Barcelonába most érkezett Robert Lewandowskié volt. A találkozó egyetlen gólja a 27. percben született, amikor a Realból Éder Militao eladta a labdát, Raphinha pedig húsz méterről hatalmas bombát zúdított a bal felső sarokba. A mérkőzésen a Barcelonának jóval több helyzete volt, de a Realból Federico Valverde zúgó kapufát lőtt. A Real Madridban Karim Benzema nem szerepelt.

A találkozón a csapatok a következő összeállításban játszottak:

Real Madrid: Courtois – Lucas Vázquez (Odriozola, 70.), Militao (Jesús Vallejo, 62.), Alaba (Nacho, a szünetben), Rüdiger (F. Mendy, a szünetben) – F. Valverde (Modric, a szünetben), Camavinga (Casemiro, a szünetben), Tchouaméni (Kroos, a szünetben) – Rodrygo (Mariano, 70.), E. Hazard (Asensio, a szünetben), Vinícius Júnior (Ceballos, 70.)

Barcelona: Ter Stegen (Inaki Pena, 62.) – R. Araújo (Dest, 62.), Christensen (F. de Jong, a szünetben), Eric García (Piqué, 62.), Jordi Alba (Balde, a szünetben) – Gavi (Kessié, a szünetben), Busquets (Nico González, 62.), Pedri (Sergi Roberto, 62.) – Raphinha (Depay, 62.), Lewandowski (Aubameyang, a szünetben), Ansu Fati (O. Dembélé, a szünetben)

A mérkőzés összefoglalója:

A Real Madrid az amerikai túrája során a mexikói Club Américával és a Juventusszal is megmérkőzik még, utóbbi együttessel a Barcelona is összecsap, amely a New York Red Bullsszal is játszik a jövő héten.

Borítókép: A Barcelona játékosai örülhettek Las Vegasban (Forrás: Twitter/FC Barcelona)