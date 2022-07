Európa korábbi legjobbja most hátat fordít a kosárlabdának

– Ha belegondol abba, hogy tizenhét szezont töltött el a BEAC felnőtt női csapatának kispadján, akkor mi jut elsőként az eszébe?

– Sok mindent megértem a BEAC-nál, túléltem alapvető működésbeli változásokat is. Eleinte csak egyetemisták alkották a keretet, akik tiszteltek és hallgattak rám. Ezután négy-öt éve már hozzánk is rendszeresen jöttek légiósok, és az érkezésükkel alapvetően sok minden megváltozott. Korábban elképzelhetetlen módon megnőtt a pénz szerepe, ami azután egyre inkább mindent meghatározott. A BEAC-nak is több lett a pénze, mint korábban, de természetesen a nagy klubokkal egy pillanatig sem tudtunk versenyben maradni.

Forrás: BEAC.hu

– A felmondás óta van bármilyen kapcsolata a BEAC vezetőivel?

– Öt olyan illetékes van a szakosztályban, akikkel különböző szintű kapcsolatban álltam – közülük sokáig egyik sem keresett. Elért viszont egy úr, aki a BEAC klubvezetését képviselte egy bizonyos, még rendezetlen üggyel kapcsolatban. Sokáig ennyi történt, egy betűvel sem több. Aztán összejött egy érdemi beszélgetés a BEAC két vezetőjével, Simon Gábor ügyvezető igazgatóval és Szabari Jánossal. Magyarázkodtak, hogy talán nem így kellett volna a váltásnak megtörténnie, de érdemi indoklást továbbra sem kaptam. Ez azért is sajnálatos, mert jó lenne tudni, mivel nem voltak elégedettek, enélkül nehéz változtatni. Mivel a helyzetem számomra pozitívan és véglegesen megoldódott, nem is erőltettem a hosszabb eszmecserét.

– Azt tudja, hogy miként reagáltak a volt játékosai a felmentése hírére?

– Három játékos kivételével mindenki megköszönte a munkámat, és közöttük voltak olyanok is, akik azt tudatták velem, hogy amennyiben én maradtam volna az edző, eszük ágában sem lett volna a távozás gondolatával foglalkozni.

– Van már elképzelése arról, mihez kezd most?

– Még jobban megerősödtem abban a korábbi elhatározásomban, hogy a következő munkahelyem biztosan nem a kosárlabdázással lesz kapcsolatos. A BEAC-nak továbbra is szurkolója leszek. Azok a lányok, akikkel az elmúlt években együtt dolgozhattam, nagyon a szívemhez nőttek, és harminc évet nem lehet csak úgy kitörölni.

Borítókép: Balogh Judit érthetően csalódott a menesztése után (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)